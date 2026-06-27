حذر مسؤول في حزب الله، اليوم السبت، في حديث مع قناة i24NEWS من أن "الاتفاق بين إسرائيل ولبنان سيؤدي إلى حرب أهلية في البلاد التي تعاني من توترات داخلية حادة". مشيرا إلى أن "مسؤولاً في حزب الله حذر قائلاً: الحرب الأهلية أقرب من أي وقت مضى".

وكان الاتفاق الموقع ليلة الجمعة بين إسرائيل ولبنان، قد اثار ردود فعل غاضبة، شملت، من بين أمور أخرى، مظاهرات عنيفة في أنحاء البلاد، وخاصة في العاصمة بيروت، احتجاجاً على هذه الخطوة. وخلال الاحتجاجات، سُجلت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي وصلت إلى الموقع في محاولة لتفريقهم.