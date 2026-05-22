ترامب يلغي حضور مناسبة عائلية: “الظروف تُجبرني على البقاء في البيت الأبيض”

أعلن دونالد ترامب إلغاء مشاركته في مناسبة عائلية تخص نجله دونالد ترامب جونيور وخطيبته بيتينا، مؤكداً أن الظروف المرتبطة بإدارة شؤون البلاد تفرض عليه البقاء في واشنطن.

وقال ترامب في تصريح نشره عبر منصاته إنّه كان يرغب في التواجد إلى جانب ابنه وخطيبته خلال المناسبة العائلية، لكنه اعتبر أن “الظروف الحالية” تتطلب بقاءه في البيت الأبيض خلال هذه الفترة.

وأضاف الرئيس الأميركي أن المرحلة الراهنة تستوجب حضوره في العاصمة الأميركية، مشيراً إلى أن مسؤولياته تجاه الولايات المتحدة تأتي في مقدمة أولوياته.

واختتم ترامب رسالته بتوجيه التهنئة لنجله وخطيبته، متمنياً لهما التوفيق، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المتابعين للشأن الأميركي.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة الأميركية تطورات سياسية وأمنية متسارعة، وسط متابعة كبيرة لتحركات وتصريحات الرئيس الأميركي خلال الفترة الحالية.