عباس عراقجي:"استهداف إسرائيل لمواقع الطاقة يتناقض مع مهلة ترامب"، ويتوعد "بردّ قاس"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر صفحته على منصة"إكس"، اليوم الجمعة،"إسرائيل ضربت اثنين من أكبر مصانع الصلب في إيران، ومحطة كهرباء، ومواقع نووية مدنية، إلى جانب بنى تحتية أخرى. وتقول إسرائيل إنها تحركت بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، وتوعد بردّ قاس على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت اثنين من أكبر مصانع الصلب في البلاد ومواقع نووية.

وأشار إلى أن "الهجوم يتناقض مع المهلة الممددة للدبلوماسية التي أعلنتها الولايات المتحدة"، مؤكداً على أن "إيران ستجعل إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً على جرائمها"

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد توعد باستهداف مواقع صناعية بعد الضربات على مصنعي الصلب في إيران، وفق ما ذكرته "وكالة الصحافة الفرنسية". وأفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأن غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت، الجمعة، مصنعاً لمعالجة اليورانيوم في وسط إيران.وقالت عبر قناتها على «تلغرام»: «استُهدفت منشأة (أردكان) الواقعة في محافظة يزد، قبل دقائق، في هجوم شنّه العدو الأميركي - الصهيوني»، لافتة إلى أن الهجوم «لم يسفر عن أي تسرب لمواد مشعة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».