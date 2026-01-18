الإدانة الإسرائيلية لانضمام تركيا إلى مجلس السلام - نسقت مع الولايات المتحدة

اجتمع الكابينت المصغر مساء اليوم (الأحد) في ظل البيان غير المعتاد الذي أصدره أمس مكتب رئيس الوزراء بخصوص غياب التوافق مع الأمريكيين حول تركيبة مجلس السلام في غزة وقضايا أخرى. المراسل السياسي غاي عزريئيل أن بيان الإدانة الصادر عن نتنياهو بشأن دمج الأتراك في مجلس السلام تم تنسيقه مسبقًا مع الولايات المتحدة.

في إسرائيل هناك تخوف أقل من دمج القطريين والأتراك في مجلس السلام، لكن حقيقة أن الأمريكيين اختاروا دمج شخصيتين بارزتين، وزير الخارجية التركي ومسؤول قطري رفيع في الذراع التنفيذية، في اللجنة التنفيذية لغزة، تثير القلق. علمت قناة i24NEWS أنه كانت هناك مفاجأة من إعلان البيت الأبيض في نهاية الأسبوع حول دمج الاثنين في الذراع التنفيذية، لكن ليس من دمجهما بشكل عام.

وفي سياق ذلك، مراسلنا في الكنيست عمئيل يرحي أفاد عن توتر سُجّل في جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية التي انعقدت اليوم، حيث وجه العديد من الوزراء انتقادات لاذعة لإقامة "مجلس السلام" في غزة، وادعوا أن الحديث يدور عن خطوة تفتقر إلى المسؤولية الأمنية. بعض الوزراء قالوا حتى بعد المناقشة إنهم خرجوا منها محبطين. في المقابل، مصدر مطّلع على التفاصيل أفاد أن البيان الغاضب الذي أصدره رئيس الحكومة كان منسّقًا مع الأمريكيين، وليس من قبيل الصدفة أن البيت الأبيض لم يصدر أي رد على هذا البيان.

حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهدئة الوزراء وقدم لهم وعودًا قال إنه تلقاها من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. قال نتنياهو لوزراء الكابينت إن ترامب يرى مع إسرائيل ضرورة نزع السلاح الكامل من غزة قبل أي خطوة لإعادة الإعمار. ووفقًا لنتنياهو، فإن الرئيس الأمريكي يوافق على أن نزع السلاح يجب أن يشمل ليس فقط وسائل القتال، بل أيضًا الأنفاق، المخارط وقدرات التصنيع العسكرية لدى حماس. وأضاف نتنياهو أن ترامب وضع مهلة واضحة لحماس للامتثال للمطالب، وإذا لم يلتزم التنظيم بالإطار الزمني – فإن إسرائيل ستحصل على "ضوء أخضر" للتحرك.

على الرغم من ذلك، واصل وزراء في الكابينت توجيه الانتقادات لهذه الخطوة وادعوا أنها مخاطرة غير ضرورية، وأن الحكومة لا تتلقى صورة كاملة عن التداعيات على أرض الواقع.