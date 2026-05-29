مستشار مجتبى خامنئي: "سنهاجم إذا تجاوز الحصار الأميركي فترة زمنية محددة"

قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، محسن رضائي، اليوم الجمعة، إنه "إذا استمر الحصار البحري الأميركي لما يتجاوز فترة زمنية محددة، فسنشنّ هجوماً". وتابع "الحرس الثوري يعمل على أساس الحرب غير المتكافئة، ويستخدم الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة والقوارب السريعة كأدوات رئيسية للردع".

وفي السياق قال رئيس البرلمان الإيراني، في وقت سابق من ، اليوم الجمعة، إن "طهران لا تثق بالضمانات أو الأقوال، وإنما الأفعال وحدها هي المقياس"، وتابع "لن يتم اتخاذ أي تحرك قبل أن يبادر الطرف الآخر"، في إشارة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة.

واعتبر قاليباف، في منشور على منصة "إكس"، أن إيران "تحصل على التنازلات ليس من خلال المحادثات، وإنما عبر الصواريخ"، مضيفاً أن "الفائز من أي اتفاق هو من يستعد للحرب بشكل أفضل من اليوم التالي".