المجندات الإسرائيليات يؤدين دورًا محوريًا في العمليات السرية للجيش الإسرائيلي ضمن وحدات الاستخبارات الميدانية

أجرت صحيفة "جيروزاليم بوست" مؤخراً مقابلات مع مجندات في الاستخبارات الميدانية على الحدود السورية، في مواقع تطل على مناطق ينفذن فيها بانتظام عمليات مراقبة وتوغل.

وفي لقاء جرى في مبنى الاستخبارات السورية السابق -الذي استولت عليه إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967 بالقرب من "ميروم غولان" في هضبة الجولان- وخلال جولة على طول الحدود وصولاً إلى نقطة المراقبة في القنيطرة، التقت الصحيفة بالنقيب "أو" (O.)، والمجندتين "ن" (N.) و"ر" (R.) من الكتيبة 595 التابعة للجيش الإسرائيلي.

وتحدثت المجندات عن كونهن جزءاً من جيل جديد من النساء اللواتي يعملن داخل الأراضي السورية، حيث يقمن برصد تزايد النشاط الإيراني في المنطقة، والتعامل مع التوترات المتصاعدة مع السكان المحليين السوريين، الذين كانوا في السابق ينظرون بامتنان إلى وجود الجيش الإسرائيلي. كما ناقشن مسألة كسر "السقف الزجاجي" أمام النساء في الأدوار القتالية داخل الجيش الإسرائيلي؛ إذ تشكل النساء اليوم أكثر من 50% من قوام وحدتهن.

وتتخصص كل من "ن" و"ر" في مزيج من المراقبة البصرية المباشرة وجمع المعلومات الاستخباراتية الميدانية باستخدام الطائرات المسيرة.

وكانت "جيروزاليم بوست" قد زارت الكتيبة 595 قبل نحو عام في جزء أكثر جنوباً من المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل سوريا. وخلال تلك الزيارات، وصفت المجندات جهودهن في تحديد وتتبع مجموعة من الأطراف المعادية، بدءاً من العناصر الإيرانية ووصولاً إلى أفراد من حركة "حماس" وعناصر جهادية مرتبطة بالنظام السوري.

وفي أواخر عام 2025، كشفت مجموعة أخرى من المجندات أنهن توغلن لمسافة تصل إلى 18 كيلومتراً داخل العمق السوري، متجاوزاتٍ المنطقة العازلة. وتضمنت تلك العملية تقديم توجيهات ميدانية للكتيبة 890 من لواء المظليين. وذكرت إحدى المجندات، التي أشير إليها بالحرف "س" (S.)، أنه خلال إحدى العمليات، قمن بدراسة أربعة أفراد يعملون لصالح إيران أو مرتبطين بوكلاء إيرانيين؛ حيث تطلب الأمر تحليلاً دقيقاً لكل فرد على حدة، بما في ذلك رصد تحركاتهم وجداولهم الزمنية وعاداتهم.

ومع ذلك، وبحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، لم يعد بإمكان المجندات الكشف عن مدى توغلهن داخل الأراضي السورية.

وجاء هذا التغيير في ظل ضغوط علنية متكررة من إدارة ترامب تطالب إسرائيل بتقليص أنشطتها في سوريا والبدء في انسحاب جزئي من المنطقة العازلة. ومع ذلك، أكد الأشخاص الثلاثة الذين تمت مقابلتهم — وهم "ن." و"ر." و"أ." — أنهم واصلوا تنفيذ مهام في أنحاء جنوب سوريا، بأسلوب يتسم بالهدوء والحزم في آنٍ واحد.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي، خلال الأسابيع الأخيرة، عدة تحديثات؛ تضمنت الإعلان عن مقتل يوسف علي الحسن، وهو عنصر "إرهابي" سوري مرتبط بإيران، وذلك في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.