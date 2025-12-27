إيطاليا: اعتقال تسعة أشخاص بتهمة تمويل حركة حماس تحت غطاء منظمات إنسانية

أعلنت السلطات الإيطالية اعتقال تسعة أشخاص للاشتباه في مشاركتهم في تمويل حركة حماس، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق لمكافحة الإرهاب، وأفادت الشرطة الإيطالية لوكالة فرانس برس أن "اثنين آخرين من المشتبه بهم، المطلوبين بموجب مذكرات توقيف دولية، يُعتقد أنهما موجودان حاليًا في الخارج".

ووفقًا للمحققين، "تشمل القضية أيضًا ثلاث جمعيات تُعنى رسميًا بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، ولكنها تُزعم أنها كانت واجهة لتحويل الأموال إلى حماس". ويُتهم الأفراد التسعة المتورطون بتمويل منظمات في غزة والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بقيمة تقارب سبعة ملايين يورو، وجميعها تُوصف بأنها تابعة لحماس أو خاضعة لسيطرتها أو مرتبطة بها.

وتشير الشرطة الإيطالية إلى أن بعض هذه الأموال استفادت منها عائلات أفراد متورطين في هجمات عدائية. وبينما كانت المنظمات المعنية تجمع التبرعات رسميًا لأغراض إنسانية، يُزعم أن أكثر من 71% من الأموال التي جُمعت حُوّلت إلى حماس أو كيانات تابعة لها.

من بين المعتقلين محمد حنون، الذي وصفته وسائل الإعلام الإيطالية بأنه رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا. وتعتقد السلطات أن هذه المنظمات كانت جزءًا من "مشروع استراتيجي" لحماس، يعتمد على شبكة دولية من الخلايا العاملة في الخارج لدعم أهداف الحركة.

ومن جهته أشاد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، بالعملية ووصفها بأنها "بالغة الأهمية"، مصرحًا بأنها "كشفت أنشطة، تحت ستار العمل الإنساني، زعم أنها تخفي دعمًا فعليًا لمنظمة عدائية". ولا يزال التحقيق جاريًا لتحديد أي متواطئين وتتبع جميع التدفقات المالية المتورطة.