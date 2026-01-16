لوفتهانزا تُمدد إلغاء رحلاتها الليلية إلى إسرائيل بسبب التوترات الإقليمية حتى نهاية الشهر الجاري

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، في بيان، اليوم الجمعة، عن تمديد إلغاء رحلاتها الليلية من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب حتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري، مُعللةً ذلك بـ"الوضع الراهن في الشرق الأوسط". ويأتي هذا القرار وسط تصاعد التوترات الإقليمية، ولا سيما المخاوف من تصعيد محتمل يشمل إيران.

يشمل هذا الإجراء جميع شركات الطيران التابعة للمجموعة، بما في ذلك الخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورووينغز. وكانت لوفتهانزا قد قررت منذ منتصف يناير الإبقاء على رحلاتها إلى إسرائيل خلال النهار فقط، وهو إجراء كان مُخططًا له في البداية حتى 19 يناير/كانون الثاني الجاري. وبالتالي، تم إما إعادة جدولة الرحلات الليلية إلى مواعيد نهارية أو إلغاؤها بشكل استثنائي.

وفي بيان لها، أوضحت المجموعة أن هذا الترتيب يسمح للأطقم بتسيير الرحلات دون الحاجة إلى المبيت في إسرائيل. وأكدت لوفتهانزا أن "الأطقم تُغادر مباشرةً، دون توقف ليلي"، مُشددةً على أنه تم الحفاظ على غالبية الخطوط المتأثرة بصيغة بديلة. بحسب شركة الطيران، لم يتم إلغاء سوى "عدد قليل من الرحلات" خلال هذه الفترة. ولا يزال مطار بن غوريون الدولي، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل، مفتوحًا ويعمل بكامل طاقته، مع تعديل حركة المسافرين بما يتناسب مع القيود الأمنية الحالية. وقد عدّلت العديد من شركات الطيران الأجنبية، في الأسابيع الأخيرة، جداول رحلاتها استجابةً لتطورات الوضع الإقليمي. وتؤكد لوفتهانزا أنه سيتم إعادة حجز المسافرين المتأثرين بهذه التغييرات تلقائيًا على رحلات أخرى متاحة، وسيتم إبلاغهم بذلك مباشرةً من قبل الشركة. وتؤكد المجموعة أنها تراقب عن كثب تطورات الوضع الأمني ​​وتُعدّل عملياتها وفقًا لذلك.