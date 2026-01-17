ترامب يعرض وساطة أميركية لحل أزمة سد النهضة ويشكر السيسي على غزة

بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بجهود القاهرة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربًا في الوقت نفسه عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف دورها كوسيط في أزمة سد النهضة الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا.

وأكد ترامب أن ملف سد النهضة يأتي على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن واشنطن مستعدة لإطلاق وساطة جديدة تهدف إلى التوصل إلى حل نهائي وعادل لتقاسم مياه نهر النيل، يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل. كما أعرب عن أمله في ألا يؤدي الخلاف القائم إلى تصعيد عسكري بين القاهرة وأديس أبابا.

وأشاد الرئيس الأميركي بالدور المصري في إدارة التحديات الأمنية والإنسانية التي شهدتها المنطقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدرك الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل بالنسبة للشعب المصري ودول حوض النيل.

وأشار ترامب إلى أن أي تسوية ناجحة يجب أن تقوم على مفاوضات شفافة وخبرة فنية ودور أميركي فاعل في التنسيق والمتابعة، بما يضمن تدفقات مائية منتظمة خلال فترات الجفاف، وفي الوقت ذاته يتيح لإثيوبيا الاستفادة من السد في توليد الطاقة الكهربائية.

وختم ترامب رسالته بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، معتبرًا أن حل أزمة سد النهضة يشكل جزءًا أساسيًا من هذا التوجه.