مسؤول إسرائيلي في وحدة "ماغين" يكشف - كدنا نفقد وزيرًا في بداية الحرب

في بداية الحرب، كان الوزير الذي وصل لزيارة على حدود الشمال في خطر كبير، هكذا كشف اليوم (الأحد) مسؤول في وحدة "ماغين" المسؤولة عن تأمين الوزراء. في حديث مغلق، قال المصدر إن الوزير تجول في أماكن مكشوفة قبل وقت قصير من إطلاق حزب الله النار باتجاههم، وكاد الحدث أن يؤدي إلى كارثة.

على إثر الحدث تم تشديد التعليمات الخاصة بحماية الوزراء، بهدف منع أي خطر مماثل في المستقبل وضمان سلامتهم خلال زياراتهم إلى المناطق الخطرة.

كما هو معلوم، في بداية الحرب نشرنا أن الشاباك قرر تعزيز التدابير الأمنية حول عدد من المسؤولين الكبار، من بينهم أيضًا أعضاء الكابينت السياسي-الأمني. بعضهم تلقوا سيارات مصفحة - وهي خطوة مخصصة لمن اعتُبر مستوى التهديد ضده أعلى، وذلك من بين أمور أخرى خشية محاولات إيذاء أو اغتيال.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث ترتيبات التنقل والإقامة لبعض الوزراء. ووفقاً لمعلومات وصلت إلى i24NEWS، تم نقل بعض عائلات الوزراء الكبار من منازلهم إلى شقق محصنة، كما أُسكن بعضهم مؤقتاً في فنادق. وخلف الكواليس، تُسمع أيضاً انتقادات من وزراء لم تشملهم التغييرات، على خلفية التمييز بين مستويات التهديد.

وفي الوقت نفسه، شدد الشاباك مؤخرًا أيضًا التعليمات أمام الوزراء بخصوص استخدام الهواتف المحمولة، انطلاقًا من الفهم بأن الإيرانيين قد يحاولون تنفيذ هجمات سيبرانية أو محاولات تصيد أيضًا.