مورغان أورتاغوس، التي شغلت منصب مستشارة رفيعة في إدارة ترامب لشؤون لبنان، تواصل العمل لتعزيز التطبيع بين إسرائيل ولبنان حتى بعد انتهاء ولايتها الرسمية في الإدارة. في مقابلة خاصة مع مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية عَميحاي شتاين، تتحدث أورتاغوس عن الجهود التي بذلتها خلال فترة ولايتها، عن المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين واللبنانيين، وعن ما تعتبره - قد يكون الأساس لعملية أوسع بين الدولتين.

"ما هو مميز جدًا في هذه المحادثات، هو أنها لم تولد في إسرائيل، ولا حتى في أمريكا"، قالت، "لقد وُلدت في لبنان - على أيدي اللبنانيين أنفسهم". وأضافت: "أصدقائي اللبنانيون كانوا متحمسين لإمكانية السلام والتطبيع، خاصة لأن 'العفريت' أُخرج من اللعبة بطريقة دراماتيكية على يد الإسرائيليين".

أورتاغوس تشير بذلك إلى اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي "خلق فرصة جديدة في العلاقات بين إسرائيل ولبنان". وبحسب قولها، بعد حرب لبنان الثانية نشأ فجوة عميقة بين الشعبين. "يدهِشني إلى أي مدى لا يفهم الإسرائيليون واللبنانيون بعضهم البعض"، قالت، "هم يعيشون على مسافة حجر واحد من بعضهم البعض، ومع ذلك فهم حقاً لا يفهمون بعضهم البعض في العديد من الجوانب".

وفي سياق حديثها، روت أنه بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2024، طُلب منها أن تتولى ملف لبنان. وقالت: "ستيف ويتكوف قال لي: هناك العديد من الحروب في جميع أنحاء العالم، سأحتاج أن تتولي أنتِ ملف لبنان".

وأضافت: "اتفاق وقف إطلاق النار نصّ على أن إسرائيل وحزب الله يجب أن ينسحبا كلياً من جنوب لبنان حتى نهاية شهر كانون الثاني - وكان هناك خوف من أن الاتفاق سيتفكك بالفعل في الأيام الأولى من ولاية ترامب. الشيء الوحيد الذي كان بإمكاني التفكير فيه هو - لا توجد أي فرصة أنني أستطيع السماح لهذا أن يتفكك في نهاية الأسبوع الأول من رئاسة ترامب. يجب أن نتوصل إلى اتفاق. في النهاية نجحنا في الحصول على تمديد".

أورتيغوس قالت إنه في مرحلة مبكرة فهمت أنه بعد اغتيال نصر الله نشأت "فرصة تاريخية" لمحاولة التقريب بين إسرائيل ولبنان - دولتان لم تربط بينهما علاقات مباشرة مهمة منذ ثمانينيات القرن الماضي. المستشارة السابقة أكدت أنه من وجهة نظرها "المعركة ضد حزب الله ونزع سلاح التنظيم لا تزال هدفاً مركزياً - لكن في الوقت نفسه هناك حاجة للتوجه بشكل مباشر إلى الجمهور اللبناني".

وقالت"السؤال الذي يساوي مليار دولار هو كيف نجعل الشيعة يفهمون أن حياتهم ستكون أفضل بكثير، وأن الشراكة مع جارهم - السلام العادي مع جارهم ومع إسرائيل - أفضل من استمرار عقود يكونون فيها خاضعين لإيران".

"كل ما يحدث في إيران يؤثر بشكل مباشر على لبنان"، قالت، "نحن نعرف، بالطبع، عن الدعم، المال، السلاح والمعدات. فعلياً، حزب الله لا يمكنه الوجود بدون الجمهورية الإسلامية". وأضافت أورتاغوس: "الشعب اللبناني، بشكل عام، تمرد على ذلك. لقد سئم من الموت والدمار".

إحدى الخطوات المركزية التي دفعتها أورتاغوس قُدمًا كانت عقد لقاءات مباشرة بين ممثلين إسرائيليين ولبنانيين والتي كانت تُعقد كل أسبوعين. وقالت إنه في البداية استلزم الأمر جهودًا كبيرة لجلب الطرفين للجلوس في نفس الغرفة.

أضافت"أحياناً شعرت كأنني معلمة مزعجة تجبر الجميع على القدوم إلى الصف"، وتابعت، "قلت للطرفين: لا يهمني إذا كان علي أن أقتل نفسي لكي أفعل ذلك، سأركب طائرة وسأكون هنا كل أسبوعين، وسنجلس جميعاً هنا".

وأضافت: "لم نصنع السلام، لكنني أعتقد أننا نجحنا في تحريك شيء ما. أزلنا الوصمة التي تقول إن الإسرائيليين واللبنانيين لا يستطيعون الجلوس في نفس الغرفة والتحدث مباشرة مع بعضهم البعض". لاحقًا روت عن حديث أجرته مع أحد الضباط الإسرائيليين الذين حضروا المحادثات. قال لي في مرحلة معينة: 'أنا أعيش هنا، على بعد 15 دقيقة من لبنان، أطفالي هناك وعائلتي هناك'".

أورتاغوس انتقدت أيضًا الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان على مر السنين، وادعت أن إسرائيل ركزت بشكل أساسي على التهديدات الأمنية الفورية. وقالت: "قبل أن نبدأ المحادثات المدنية، كان النهج الإسرائيلي تجاه لبنان تكتيكيًا جدًا. أين ينقل حزب الله السلاح؟ أين هم؟ ما الذي دُفن تحت المنزل؟ هل هناك نفق؟ ماذا يفعل الجيش اللبناني؟".

وبحسب قولها، كان على إسرائيل أن تستغل في وقت أبكر الإمكانية التي نشأت مع انتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون. "كانت هنا فرصة حقيقية مع لبنان ويا ليتهم كانوا يتبنون الرئيس عون في وقت أبكر"، شددت، "إذا استمعنا إلى خطاب الرئيس عون مباشرة بعد أدائه القسم، كان واضحاً أنه منفتح جداً لصنع تاريخ بين إسرائيل ولبنان ولمسار نحو السلام".

وأضافت أنه خلال ولايتها حاولت إقناع حكومة إسرائيل "بألا تركز فقط على حزب الله، بل أيضاً على المجتمع اللبناني - حاولت لفت انتباه حكومة إسرائيل، تقريباً مثل مشجعة تحمل بومبونات، وقلت لهم - اسمعوا، لديكم هنا فرصة حقيقية مع لبنان"، على حد قولها.

في الوقت نفسه، أشارت إلى دلائل على أن الجمهور في كلا البلدين يظهر اهتماماً متزايداً بإمكانية إقامة علاقة مباشرة. وقالت: "تلاحظ ذلك في وسائل الإعلام اللبنانية التقليدية، ولكن أيضاً بشكل عضوي على شبكات التواصل الاجتماعي". وأضافت: "ترى أشخاصاً يتحدثون عن شرب الجعة في تل أبيب، وعن إسرائيليين يرغبون في زيارة النوادي الليلية الشهيرة في بيروت".

خلال المقابلة أشارت أورتيغوس أيضًا إلى هويتها اليهودية. وأوضحت أنه منذ السابع من أكتوبر تحرص على ارتداء رمز يهودي يوميًا - خاتم، أو سلسلة، أو سوار. حتى أثناء زياراتها إلى لبنان، وفي لقائها مع الرئيس اللبناني عون، واصلت ارتداء خاتم يحمل نجمة داود - الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.

"هذه إعلان عن إيماني - وليس تصريحًا سياسيًا"، قالت. "هذا إعلان أنني امرأة يهودية مع ابنة يهودية، وأنني أحميها كثيرًا". وبحسب قولها، منذ السابع من أكتوبر قررت أن تفعل كل شيء حتى "لا تخاف ابنتها أبدًا، ولا تخجل، ولا تقلق من كونها يهودية". وأضافت: "أنا أرتدي في كل مكان رموز إيماني - ليست تفسيرًا لدولة إسرائيل، بل عبارة عن إعلان أنني يهودية فخورة. سأعيش كامرأة يهودية فخورة وسأموت كامرأة يهودية فخورة".

قبل نهاية المقابلة، تحدثت أورتيغوس أيضًا عن مكالمتها الأخيرة مع السيناتور ليندسي غراهام، وهو شخص كان يؤمن بإمكانية السلام في المنطقة. كما ذُكر، تحدث الاثنان قبل وفاته بساعة أو ساعتين، وتناولا من بين أمور أخرى إمكانيات السلام بين إسرائيل، السعودية ولبنان.

قالت: "كان حديثنا الأخير عن الفرص للسلام بين إسرائيل والسعودية ولبنان". وبحسبها، في تلك اللحظات، كان غراهام متفائلًا بشأن إمكانية التقدم في المنطقة. وأضافت: "مات، كنت سأقول، وفي داخله أمل". وقالت: "لم يكن متشائمًا، كان يؤمن أن هذا سيحدث".

أورتاغوس تواصل اليوم، مع شريكها اللبناني أنطون صحناوي، العمل على تعزيز العلاقات بين الإسرائيليين واللبنانيين. وبحسب قولها، فإن الطريق نحو السلام لا يزال طويلاً، لكن مجرد وجود حوارات مباشرة بين الطرفين قد غيّر الواقع بالفعل.