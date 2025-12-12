إسرائيلي ينتحل صفة عنصر استخبارات ويعبر الحدود إلى سوريا… اعتقاله يثير جدلًا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابًا عربيا يبلغ من العمر 29 عامًا من قرية زرزرير في الجليل الأسفل شمال إسرائيل، بعد الاشتباه بأنه انتحل صفة عنصر في وحدة الاستخبارات العسكرية 504 وعبر الحدود إلى سوريا عبر معبر القنيطرة.

وبحسب ما ورد في التحقيق، وصل الشاب إلى موقع عسكري تابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود، وتوجه إلى الحارس طالبًا منه فتح البوابة "بشكل عاجل"، بدعوى أنه من الوحدة 504 وأنه مطلوب داخل الأراضي السورية. ووفق قرار المحكمة، قام الجندي بفتح البوابة، ما أتاح للمشتبه دخول سوريا قبل توقيفه لاحقًا.

مدد اعتقال المشتبه لمدة يومين، وأكد قرار المحكمة وجود شبهات معقولة بأنه ارتكب المخالفات المنسوبة إليه، وتشمل: التسلل، انتحال صفة بقصد الخداع، عرقلة موظف حكومي، والدخول أو الخروج من إسرائيل من غير المعابر الرسمية.

وأعلن رئيس مكتب التحقيقات، إن الشرطة تحقق في دوافع الشاب وأسباب عبوره إلى سوريا، مشيراً إلى أن قوة من الشرطة وصلت إلى الموقع فور البلاغ وألقت القبض عليه.

محامي المشتبه، قدّم استئنافًا إلى المحكمة المركزية في الناصرة لإلغاء قرار الاعتقال، مدعيًا أن موكله "لم ينتحل هوية حقيقية، بل قدّم معلومات غير دقيقة عند الحاجز"، وأن خروجه إلى سوريا جاء "بسبب وضعه النفسي".

.