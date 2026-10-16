أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أنه "قتل ماهر وليد عمر الحسيني، قائد خلية في وحدة "النخبة" التابعة لحماس، في جنوب قطاع غزة، الأربعاء المنصرم". ووفقاً للجيش الإسرائيلي، كان الحسيني قد تسلل إلى القاعدة العسكرية في كيبوتس "رعيم" كجزء من الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر.

وأشار الجيش إلى أن "هذا العنصر واصل، منذ هجمات عام 2023، تورطه في التخطيط لعمليات عدائية ضد جنود ومدنيين إسرائيليين".