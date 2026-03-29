تقرير: الولايات المتحدة تستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران

تستعد الولايات المتحدة لاحتمال حدوث عمليات برية مطولة في إيران، هكذا أفادت الليلة (الأحد) صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر أمريكية رسمية.

وفقًا للتقرير، خلال الشهر الأخير ناقشت إدارة ترامب سيناريوهات مختلفة، من بينها الاستيلاء على جزيرة خارج، إلى جانب غارات على مناطق ساحلية إضافية قرب مضيق هرمز. هدف هذه الخطوات، بحسب المصادر، هو تقليص التهديد العسكري ضد السفن التجارية والعسكرية في المنطقة.

كما أُشير إلى أنّ هذه السيناريوهات ليست خطوات قصيرة الأمد، وأنّ التقديرات تتحدث عن عمليات يمكن أن تستمر بين عدة أسابيع وحتى نحو شهرين.

قبل حوالي أسبوع أفادت شبكة CBS أن البنتاغون عرض خططًا عسكرية محدثة تشمل نشر ما يصل إلى 120,000 جندي أمريكي في منطقة الشرق الأوسط. ووفقًا للتقرير، ستنفذ الخطة إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت في تطوير سلاحها النووي.

بالتوازي، أمر البنتاغون بتسريع إرسال آلاف جنود المارينز إلى الشرق الأوسط، ووفقًا للتقارير، أبحرت اليوم بالفعل ثلاث سفن حربية ونحو 2200 جندي إلى المنطقة في وقت أبكر من المتوقع.

الخطط التي قدمها وزير الحرب أمام كبار المسؤولين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي، لا تدعو إلى غزو بري كامل لإيران يتطلب عددًا أكبر بكثير من القوات، بل تركز على تعزيز الوجود الأمريكي والردع.

الرئيس دونالد ترامب رد على التقارير بازدراء ووصفها بأنها "أخبار كاذبة"، على الأقل فيما يتعلق بعدد الجنود الذي نُشر. وقال ترامب للصحفيين: "هل كنت سأفعل ذلك؟ بالتأكيد، لكننا لم نخطط لذلك. آمل ألا نضطر للتخطيط لذلك. ولو كنا فعلنا ذلك، لكنا أرسلنا قوات أكثر بكثير من 120 ألف".