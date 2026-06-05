زيارة سرية لمنشآت نووية أمريكية تكشف استعدادات لاتفاق محتمل مع إيران

أجرى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر زيارة إلى منشآت نووية متخصصة في ولاية تينيسي الأمريكية، ضمن تحضيرات تجريها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتمال الانتقال إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات النووية مع إيران، وفق ما نقلته مصادر مطلعة.

وبحسب المعلومات، التقى المسؤولان الأمريكيان فريقاً من الخبراء النوويين والفنيين الذين جرى إعدادهم للمشاركة في أي اتفاق محتمل أو ترتيبات تنفيذية مستقبلية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، في حال نجحت المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تجهيز فرق متخصصة قادرة على التعامل مع الملفات التقنية المرتبطة بمخزون اليورانيوم المخصب وآليات الرقابة والتحقق النووي، تمهيداً لأي تفاهمات قد يتم التوصل إليها خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية مناقشة مسودة تفاهم تتناول ملفات عدة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، ومستقبل تخصيب اليورانيوم، وآليات تنفيذ أي اتفاق محتمل، وسط استمرار بعض نقاط الخلاف بين الجانبين.

ورغم عدم الإعلان عن اتفاق نهائي حتى الآن، تشير المعطيات إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة متقدمة، مع تكثيف الاستعدادات الفنية والسياسية تحسباً لأي اختراق دبلوماسي قد يفتح الباب أمام تسوية أوسع للملف النووي الإيراني.