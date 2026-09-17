السعودية تقترب من امتلاك F-35.. الخارجية الأميركية توافق على الصفقة الضخمة

وافقت وزارة الخارجية الأميركية هذا المساء (الخميس) على بيع 48 طائرة من طراز F-35A للسعودية. الصفقة، التي تبلغ قيمتها حوالي 24 مليار دولار، لا تزال تنتظر موافقة الكونغرس.

في إطار الصفقة التي تُقدَّر قيمتها بنحو 24 مليار دولار، ستُباع الطائرات للسعوديين بدون بعض المكونات، بحيث لا تتمكن السعودية من إجراء تعديلات على أنظمة الطائرات. في وزارة الخارجية الأمريكية برروا الصفقة بالحاجة إلى تعزيز قدرة الردع والدفاع الذاتي للسعودية، وذلك على خلفية تصاعد المواجهة العسكرية مع الحوثيين، وتحسين التنسيق العملياتي مع قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو.

إلى جانب ذلك، في وزارة الخارجية يرسلون رسالة مطمئنة لإسرائيل، ويقولون إن الصفقة لن تزعزع التوازن العسكري في المنطقة. كما قالت الوزارة إن الصفقة لن تضر بالجاهزية العسكرية للولايات المتحدة، ولن تتطلب نشر ممثلين أمريكيين إضافيين في السعودية.

أُفيد هذا الصباح بأن جهات استخباراتية أمريكية أعربت عن خشيتها من تجسس صيني محتمل مرتبط بالصفقة. ووفقًا لذلك التقرير، أثار محللون في مجال الاستخبارات احتمال أن تتمكن الصين من الحصول على تكنولوجيا طائرات F-35 من خلال التجسس في المملكة العربية السعودية، أو عبر شراكتها العسكرية والأمنية مع المملكة.