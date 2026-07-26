كشفت صحيفة بوليتيكو أن دول مجلس التعاون الخليجي، رغم اتفاقها على ضرورة إنهاء الحرب مع إيران، تشهد خلافات متزايدة بشأن آلية إنهاء الصراع والتعامل مع تداعياته الإقليمية.

وبحسب التقرير، قال مسؤولون أمريكيون إن بعض دول الخليج تتبنى مواقف تتماشى مع سياسات وأهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من غيرها، ما يعكس تباينًا واضحًا داخل المجلس.

وأوضح التقرير أن الانقسامات بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون – السعودية والإمارات وسلطنة عُمان والبحرين والكويت وقطر – ترتبط بعدة عوامل، من بينها اختلاف مسارات الملاحة البديلة المتاحة لكل دولة، ومدى اعتماد بنيتها التحتية على إيران، إضافة إلى حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها كل دولة منذ اندلاع الأزمة.

ونقل التقرير عن دبلوماسي عراقي قوله إن دول المجلس تنسق مواقفها خلال اجتماعاتها مع الكونغرس الأمريكي ووزارة الخارجية، لكنها في الواقع "لا تتحدث بصوت واحد"، في إشارة إلى استمرار التباينات في الرؤى السياسية.

وأشار التقرير إلى أن الحرب عمّقت الخلافات التاريخية داخل المنطقة، مستشهدًا بانسحاب الإمارات من منظمة "أوبك" في أبريل الماضي، وهي خطوة أثارت استياءً واسعًا، لا سيما في السعودية.

وقال دبلوماسي عربي للصحيفة إن "مجلس التعاون الخليجي لم يعد يعمل كما كان، والخليج لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب".

ويأتي ذلك بعد أسابيع من تقارير تحدثت عن تزايد الاستياء داخل الإمارات من السياسات الإيرانية، حيث نقلت وسائل إعلام عن مسؤول إماراتي سابق قوله إن بلاده فقدت الثقة بطهران، وإنها ترى ضرورة توجيه رسالة حازمة لردعها.