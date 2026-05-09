مسابقة يوروفيجن 2026: الاتحاد الأوروبي للبث يوجه تحذيراً للوفد الإسرائيلي

أصدر اتحاد البث الأوروبي (EBU) إنذارًا رسميًا للوفد الإسرائيلي، اليوم السبت، بعد بث مقاطع فيديو ترويجية تحث المشاهدين صراحةً على التصويت "عشر مرات" للمرشح الإسرائيلي نوعام بيتان. وفي بيان له، أوضح اتحاد البث الأوروبي أنه تواصل مع وفد هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) "في غضون عشرين دقيقة" من اكتشافه للمقاطع، مطالبًا بحذفها فورًا من جميع المنصات.

عُرضت هذه المقاطع بأربع عشرة لغة على مجتمعات محبي مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لتشجيعهم على التصويت لإسرائيل. وسرعان ما أثارت المقاطع ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حذفها بعد أقل من ساعة من نشرها.

ويرى الاتحاد أن "استخدام دعوة مباشرة للتصويت عشر مرات لفنان أو أغنية لا يتوافق مع قواعدنا أو روح المسابقة". ومع ذلك، يُقرّ الاتحاد بأن المقاطع لم تكن حملة واسعة النطاق ممولة من جهة خارجية، وأنها لم تُخالف قواعد المسابقة من الناحية الفنية. وتأتي هذه القضية في ظل مناخ حساس للغاية يحيط بحملات التصويت المرتبطة بإسرائيل في مسابقة يوروفيجن. في أعقاب الجدل الذي أثير في النسخة السابقة، شدد اتحاد البث الأوروبي (EBU) قواعده لحظر تمويل الحملات التي تهدف إلى التأثير على تصويت الجمهور، لا سيما من قبل الهيئات الحكومية.

ومع ذلك، يشير الاتحاد إلى أن نظام تسجيل النقاط في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) يعتمد جزئيًا على تصويت لجان التحكيم المتخصصة، وهو ما يعتقد أنه يحد من التأثير المحتمل لهذا النوع من المبادرات الترويجية. وقد صرحت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) بأنها تحترم "جميع قواعد المسابقة".

كما أشار اتحاد البث الأوروبي إلى أنه يدرس حملة ترويجية أخرى، هذه المرة مرتبطة بالوفد المالطي، في دلالة على زيادة اليقظة فيما يتعلق باستراتيجيات حشد الأصوات قبل نهائي المسابقة.