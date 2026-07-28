بعد تصريحات ترامب عن "جبل الفأس".. مسؤول إسرائيلي: ترامب محق ولا يحب المماطلة

سُجل توتر واستنفار كبير اليوم (الثلاثاء) في محيط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل لقائه مع الرئيس دونالد ترامب، الذي عُقد بعد تصريحات الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز بأنه "لا يحتاج أن يقول له بيبي شيئاً عن ذلك" في إشارة إلى هجمات محتملة على جبل الفأس، وذلك حسبما أفاد المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيلي.

وتعترف مصادر مطلعة لشبكة i24NEWS بأنه على الرغم من التنسيق العام بين البلدين، إلا أن هناك نقطة خلاف جوهرية تتعلق بوتيرة التقدم المحرز في القضية الإيرانية واستعداد واشنطن لمواصلة توفير فرصة للاتصالات الدبلوماسية.

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رداً على تصريحات ترامب، أكد مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS أن "ترامب على حق" وأنه ليس بحاجة إلى مزيد من التحديثات الاستخباراتية بشأن الموقع النووي في جبل الفأس، إذ أن الصورة العملياتية معروفة جيداً في واشنطن. أوضح المصدر أن "ترامب يكره التردد. هو يعرف تماماً ما يوجد هناك، وقد سبق ووافق على اعتبار الموقع هدفاً مشروعاً للهجوم - فقط ليس الآن"، وشدد على أن الخلاف بين الصديقين ليس حول طبيعة الهدف بل فقط حول توقيته.

بحسب المسؤول، في حين أن إسرائيل تدفع لتسريع العملية وتحقيق ضربة قاضية، تفضل الإدارة الأمريكية إدارة تصعيد مضبوط، وفي واشنطن يعتقدون أن إسرائيل تتعجل في اتخاذ خطوات خلافاً لرأيهم في عدة قضايا.