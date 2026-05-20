تاكر كارلسون: "نتنياهو يقود إسرائيل نحو الدمار.. وإسرائيل ليست ديموقراطية"

شنّ الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون هجوماً حاداً على رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسياسات الإسرائيلية خلال مقابلة خاصة مع الصحفي الإسرائيلي أودي سيغال على القناة 13 الإسرائيلية.

وخلال المقابلة، التي تناولت الحرب في غزة والتوتر مع إيران والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، قال كارلسون إن نتنياهو “يقود إسرائيل نحو الدمار”، واصفاً إياه بأنه “قائد سيئ وغير حكيم”. كما انتقد استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، قائلاً إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة “مدينة لإسرائيل بأي شيء”.

وتطرق الحوار إلى الحرب في غزة، حيث واجه سيغال كارلسون بأسئلة حول هجمات السابع من أكتوبر وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فيما رد الإعلامي الأمريكي بانتقادات حادة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، معتبراً أن إسرائيل “قتلت آلاف الأطفال في غزة”.

كما أثارت المقابلة جدلاً بعد تصريحات كارلسون التي قال فيها إن “إسرائيل ليست ديمقراطية بأي معنى”، وإنها “لا تمثل جميع اليهود”، إلى جانب انتقاده طريقة تعاملها مع العرب.

وشهدت المقابلة أيضاً انتقادات من كارلسون للدور الأمريكي في المواجهة مع إيران، معتبراً أن التدخل الأمريكي أضر بالمصالح الأمريكية.