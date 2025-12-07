واشنطن تحرك الوساطة: قمة تاريخية مرتقبة بين السيسي ونتنياهو بعد عامين من حرب غزة

أفادت مصادر أميركية وإسرائيلية، الأحد، بأن البيت الأبيض يسعى للتوسط لعقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذين لم يتواصلا مباشرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي.

وأكدت المصادر أن موافقة نتنياهو على صفقة غاز استراتيجية مع مصر، بالإضافة إلى خطوات أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي، قد تمثل شرطاً أساسياً لموافقة القاهرة على القمة. وأوضح مسؤول أميركي أن بيع الغاز لإسرائيل لمصر سيخلق اعتماداً متبادلاً ويعزز فرص السلام ويقلل من احتمالات التصعيد العسكري.

وكان من المقرر أن يحضر نتنياهو قمة السلام الخاصة بغزة في شرم الشيخ في أكتوبر\كانون ثاني الماضي، التي جرى تنسيقها بدعم أميركي، لكن مصر أعلنت لاحقاً عدم حضوره لأسباب دينية.

يذكر أن العلاقات المصرية الإسرائيلية شهدت توتراً منذ تشكيل حكومة نتنياهو في أواخر 2022، وتصاعدت خلال الحرب على غزة، خصوصاً بعد عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح ومحور فلادلفيا الحدودي، ما أثار انتقادات القاهرة لاحقاً لانتهاك اتفاقيات السلام.