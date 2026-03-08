مقتل 3 فلسطينيين خلال مواجهات مع مستوطنين قرب رام الله

أفادت تقارير فلسطينية الليلة عن مقتل ثلاثة فلسطينيين ، اثنان منهم جراء إطلاق نار، في حين توفي الثالث جراء الاختناق، وذلك خلال مواجهات ليلية بين فلسطينيين ومستوطنين في قرية خربة أبو فلاح شمال شرق رام الله في الضفة الغربية.

الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته وصلت إلى المكان بعد تلقي بلاغ عن اعتداء مواطنين إسرائيليين على فلسطينيين داخل القرية، مشيرًا إلى أن القوات استخدمت وسائل لتفريق المتظاهرين من أجل إنهاء المواجهات.

وأوضح بيان الجيش أن قائد المنطقة الوسطى، اللواء آفي بلوت، أجرى تحقيقًا ميدانيًا أوليًا في موقع الحادث إلى جانب ممثلين عن الشرطة وحرس الحدود، فيما تقرر فتح تحقيق جنائي في ملابسات الواقعة.

وأكد الجيش في بيانه أنه يدين "العنف بكل أشكاله"،وقال بلوت إن ما حدث "حادث غير مقبول إطلاقًا"، مؤكدًا أن الجيش لن يتسامح مع أي مدنيين يأخذون القانون بأيديهم. وأضاف أن مثل هذه الأعمال "خطيرة ولا تمثل الشعب اليهودي أو دولة إسرائيل"، كما أنها تضر بالاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد المسؤولين عن الحادث وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا أنه في الوقت الذي يواجه فيه الجيش أعداءه في إيران وحزب الله، لا يمكن السماح لأعمال عنف داخلية بزعزعة سيادة القانون أو أمن المنطقة.