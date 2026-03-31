نتنياهو يكشف تحالفات إسرائيلية–أمريكية وإقليمية لتعزيز المواجهة مع إيران

أصدر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم تصريحًا رسميًا تناول فيه آخر المستجدات في مواجهة التهديدات الإيرانية، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن "انعكاس استراتيجي" في الوضع الأمني بالمنطقة.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل نجحت في تحييد التهديدات النووية والصاروخية من إيران، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي وجه "10 ضربات على محور الشر"، ما أضعف بشكل كبير قدرات إيران العسكرية والاستراتيجية. وأوضح أن التكاليف التي أنفقتها إيران على جهودها العسكرية بلغت نحو "تريليون دولار ذهبت هدرًا".

تحالفات إسرائيلية وأمريكية

وأشار نتنياهو إلى التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة في العمليات العسكرية، مؤكدًا أن هذا التنسيق أسهم في تعزيز القدرة الإسرائيلية على مواجهة التهديدات. كما ألمح إلى تحالفات جديدة محتملة في المنطقة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة نفوذ إيران، مع الإشارة إلى "توسيع دائرة السلام" وخلق فرص لتحالفات استراتيجية مستقبلية.

إشادة بالجيش والمواطنين

وجّه نتنياهو الشكر للجيش الإسرائيلي وللمواطنين على صمودهم ومساهمتهم في حماية الدولة، مؤكدًا أن إسرائيل أصبحت "قوة إقليمية وعالمية في بعض المجالات". وأضاف أن إسرائيل بسطت "رُقَعًا أمنية" في مناطق عدة، بما في ذلك قطاع غزة، وسوريا، ولبنان، لضمان حماية حدودها وتعزيز الأمن الإقليمي.

سياق الإقليم والتوترات

تصريحات نتنياهو تأتي في وقت تتواصل فيه التوترات العسكرية بالمنطقة، مع استمرار التهديدات الإيرانية على شمال إسرائيل، فيما تبذل إسرائيل جهودًا لتعزيز تحالفاتها مع القوى الإقليمية والأمريكية لضمان الأمن وموازنة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.