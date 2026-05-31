شروط معقدة وخلافات عميقة.. تفاصيل جديدة عن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان

ذكرت صحيفة "المدن" اللبنانية هذا الصباح (الأحد) تفاصيل إضافية حول جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الأسبوع الماضي. وأفادت الصحيفة أن "مطالب إسرائيل كانت بعيدة عن مطالب لبنان وشملت شروطاً صعبة جداً".

زعمت البعثة الإسرائيلية أولاً أن الجيش اللبناني لم يقم بإخلاء حزب الله بالكامل من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، كما يتضح من استمرار حيازة الأسلحة والصواريخ والمقاتلين وتشغيل العديد من العمليات من هذه المنطقة. ووفقًا للصحيفة، قدمت البعثة الإسرائيلية خرائط لمواقع يقوم فيها حزب الله بتخزين أسلحته سواء في الليطاني الجنوبي أو الليطاني الشمالي، وطالبوا الجيش اللبناني بالبدء بتفكيكها. كما عرضت البعثة خطة لاستهداف الجسور التي تربط بين نهري الليطاني الشمالي والجنوبي، والتي اعتبروها معابر يستخدمها حزب الله لتهريب الأسلحة.

كما أفيد أن إسرائيل تصر على إقامة وصيانة منطقة العزل على طول الخط الأصفر، الأمر الذي يدل على رغبتها في التنسيق الأمني ​​والعسكري مع الجيش اللبناني بالنسبة لسيطرته عليه. كما اقترحوا نشر كاميرات موجهة شمالاً نحو نهر الليطاني، مزودة بالذكاء الاصطناعي، وأجهزة حساسة لرصد الحركة والسلاح. كما ركز الجانب الإسرائيلي على مسألة الطائرات المسيرة المفخخة التابعة لحزب الله، واقترح آليات للسيطرة على مواقع إنتاجها وتطويرها.

خَلَصت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الشروط والمتطلبات المختلفة، إلا أن الحكومة اللبنانية لا تزال ملتزمة بمواصلة المفاوضات، حيث إن التراجع عنها قد يشجع الولايات المتحدة على السماح لإسرائيل بتوسيع هجماتها في البلاد أكثر. لبنان ينتظر نتائج المفاوضات السياسية المقررة في 2 و3 حزيران قبل تحديد موعد جديد للمحادثات العسكرية والأمنية.

في الأمس نشرنا نقلاً عن مصدر في الوفد الإسرائيلي إلى البنتاغون أنه تم تسجيل طريق مسدود خلال المحادثات الأمنية الأخيرة بين إسرائيل ولبنان. وقال المصدر لقناة i24NEWS إنه لم يتم إحراز أي تقدم في جولة المحادثات التي جرت أمس، وإنه "يبدو أن اللبنانيين لا يفهمون الواقع، فهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين مواقفهم على حسابنا".