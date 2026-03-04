خطة أمريكية غامضة في إيران… هل الأكراد جزء من السيناريو؟

هل سينضم الأكراد إلى المعركة؟ تعمل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) على تسليح قوات كردية بهدف تشجيع انتفاضة شعبية في إيران، وذلك بحسب ما أفادت صباح اليوم (الأربعاء) شبكة CNN، نقلاً عن مصادر مطلعة على التفاصيل.

وفقًا للمصادر، أدارت إدارة ترامب مناقشات نشطة مع جماعات معارضة إيرانية وزعماء أكراد في العراق بشأن تقديم دعم عسكري لهم. لدى هذه الجماعات آلاف المقاتلين الذين ينشطون على طول الحدود بين العراق وإيران، خاصة في منطقة كردستان العراق.

بعض المجموعات أصدرت بيانات علنية منذ بداية الحرب، ألمحت فيها إلى عمل وشيك وحثت القوات العسكرية الإيرانية على الانشقاق. في الوقت نفسه، هاجم الحرس الثوري الإيراني مجموعات كردية بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة.

I24NEWS

بالإضافة إلى ذلك، تحدث أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (KDPI)، مصطفى هجري. كانت تلك المجموعة من بين الأهداف للحرس الثوري. هذا الأسبوع أفاد المحلل العسكري يوسي يهوشع أن إسرائيل أيضًا هاجمت في منطقة إيران-العراق لمساعدة قوى المعارضة على التسلل إلى إيران، وذلك وفقًا لتقارير أجنبية.