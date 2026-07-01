أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل أحد سكان مدينة اللد، بعد إصابته برصاص خلال حادثة وصفتها بأنها محاولة تنفيذ عملية طعن استهدفت أحد عناصر وحدة "اليسام" التابعة للشرطة.

ووفق بيان الشرطة، فإن دورية أمنية رصدت شخصًا كان يحمل سكينًا وطلبت منه التوقف، إلا أنه – بحسب الرواية الأمنية – بدأ بالركض باتجاه قوة من وحدة "اليسام" العاملة في المكان، وحاول طعن أحد العناصر، ما دفع الشرطي إلى إطلاق النار عليه وتحـييده.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به كان معروفًا لدى العناصر من أحداث سابقة، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الحادثة على أنها "محاولة تنفيذ هجوم".

وعقب الواقعة، دفعت الشرطة بتعزيزات أمنية كبيرة إلى موقع الحادث، فيما لم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية المشتبه به أو ملابسات الحادثة من مصادر مستقلة.