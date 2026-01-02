ترامب يهدد النظام في إيران: "إذا قتلتم المتظاهرين - سنهبّ لمساعدتهم"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الإيراني: "إذا أطلقتم النار وقتلتم بعنف متظاهرين سلميين، كما هي عادتكم الدائمة، ستأتي الولايات المتحدة لمساعدتهم. نحن في حالة استعداد وجاهزون للتحرك".

بعد حوالي أسبوع من المظاهرات والاشتباكات في إيران احتجاجاً على غلاء المعيشة في البلاد، يتدخل رئيس الولايات المتحدة في الاضطرابات ويهدد النظام الحالي في إيران عبر شبكة Truth.

علي لاريجاني، المستشار البارز لخامنئي، رد على تهديد ترامب وكتب: "التدخل الأمريكي سيؤدي إلى الفوضى في المنطقة".

أفادت وسائل إعلام في إيران وخارجها أمس (الخميس) أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قُتلوا خلال اليوم في المواجهات التي اندلعت أثناء التظاهرات وأعمال الاحتجاج ضد النظام. في يوم الأربعاء أودت الاحتجاجات بحياة أول قتيل. أعلن نائب محافظ محافظة لرستان، سعيد فورعلي، عن وفاة أحد أعضاء الباسيج - قوة المتطوعين التابعة للحرس الثوري التي تقاتل المتظاهرين - ويدعى أمير خدايياري، خلال احتجاجات في مدينة كوهداشت. وأضاف فورعلي أن 13 من أفراد قوات الأمن والباسيج أصيبوا بالحجارة خلال هذه التظاهرات.

بالإضافة إلى الدعم الأمريكي، تلقت الاحتجاجات أيضاً رسالة غير عادية من جهاز الموساد الإسرائيلي، حيث كتب حساب الموساد على تويتر بالفارسية: "اخرجوا معاً إلى الشوارع، لقد حان الوقت. نحن معكم، ليس فقط من بعيد وبالكلام – نحن معكم أيضاً على الأرض".