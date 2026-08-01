مسؤولون يشتبهون بتورط إيران: هجمات سيبرانية تستهدف بنى تحتية في سبع ولايات أميركية

اتسع نطاق الهجمات السيبرانية التي استهدفت أنظمة المياه في الولايات المتحدة ليشمل ما لا يقل عن سبع ولايات، في تطور أثار مخاوف متزايدة لدى السلطات الأميركية، التي سارعت إلى تعزيز إجراءات حماية شبكات وإمدادات المياه. وبينما لا تزال التحقيقات في مراحلها الأولى، تشير تقديرات أولية إلى احتمال ضلوع إيران في هذه الهجمات، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

ويرى خبراء في الأمن السيبراني أن الهجوم يُعد من الحالات النادرة التي تنطوي على أبعاد استراتيجية، إذ يجسد سيناريو طالما حذرت منه الأوساط الأمنية، يتمثل في شن قوة أجنبية هجمات إلكترونية خلال فترة نزاع، بما قد يهدد سلامة المواطنين ويعرض مرافق حيوية للخطر.

وأكد مسؤولون أميركيون أنهم لم يتوصلوا بعد إلى أدلة قاطعة تثبت مسؤولية إيران، مشددين على أن التحقيقات لا تزال جارية. ومع ذلك، أشاروا إلى أن طهران كثفت نشاطها السيبراني منذ اندلاع المواجهة العسكرية بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل قبل خمسة أشهر، كما سبق أن نُسبت إليها محاولات استهداف أنظمة مياه وبنى تحتية حيوية أخرى داخل الولايات المتحدة.وأوضح المسؤولون أن غياب أي مؤشرات على وجود دافع مالي وراء الهجمات يضعف فرضية أن تكون من تنفيذ جماعات إجرامية تسعى إلى الابتزاز أو تحقيق مكاسب مالية، ما يعزز احتمال وجود دوافع سياسية أو استراتيجية.

وكانت ولاية مينيسوتا أولى الولايات التي أعلنت رصد الهجمات على أنظمة المياه التابعة لها، قبل أن تؤكد سلطات ولاية ميشيجان تعرض منشآت مماثلة لمحاولات استهداف إلكتروني، في وقت تتواصل فيه عمليات التحقق لتحديد ما إذا كانت ولايات أخرى قد تعرضت لهجمات مشابهة.