ماركو روبيو:"لدينا عددا من الدول المقبولة لدى جميع الأطراف مستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة"

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، اليوم الجمعة، "لدي ثقة كبيرة بأن لدينا عدداً من الدول المقبولة لدى جميع الأطراف في هذا الأمر، وهي مستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار"،وأضاف"اقتصاد غزة لا يجب أن يبقى تحت سيطرة حماس"، مشيرا إلى أن"العمل ما زال جارياً على تشكيل مجلس السلام في غزة" وافاد"ما زلنا نعمل على تنفيذ المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة في غزة".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن "استمرار امتلاك حماس لقدرات عسكرية سيمنع أي جهود لإعادة إعمار غزة، متسائلًا: "من الذي سيستثمر في إعادة بناء مكان يعتقد أنه سيتعرض للتدمير مرة أخرى في حرب مستقبلية؟".ورفض روبيو الخوض في تفاصيل المفاوضات المتعلقة بإمكانية نزع جزئي للسلاح، لكنه أكد أن المعيار الأساسي يجب أن يكون منع حماس من امتلاك أي قدرات تمكنها من شن هجمات أو إطلاق صواريخ أو تنفيذ عمليات ضد إسرائيل"، وتابع "إذا تمكنت حماس في المستقبل من تهديد إسرائيل أو مهاجمتها، فلن تنعموا بالسلام"، مشيراً إلى أنه "لا سلام" ممكناً في القطاع الفلسطيني من دون نزع سلاح الحركة.