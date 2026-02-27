قال نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس الليلة (الجمعة) في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إنه حتى إذا قرر الرئيس دونالد ترامب مهاجمة إيران، فإن الهجمات العسكرية لن تؤدي إلى دخول الولايات المتحدة في حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط تستمر سنوات. وأكد فانس أن الخيار الدبلوماسي هو الأفضل، لكن القرار يعتمد على ما سيفعله الإيرانيون ويقولونه في استمرار المفاوضات بين الدولتين.

قال فانس، المعروف بتشكيكه في التدخلات العسكرية الخارجية، إن موقفه ينبع أيضاً من خبرته الشخصية والتعلم من أخطاء الماضي. وأضاف أنه من المهم تجنب التورط المطول الذي يؤدي إلى حروب لا نهاية لها، كما حدث في الماضي.

وأضاف أنه لا يزال غير واضح ما الذي سيقرره ترامب فعليًا، وأشار إلى أن حل المشكلات عن طريق التفاوض الدبلوماسي هو الخيار المفضل لدى مسؤولي الإدارة، لكن أي خطوة مستقبلية تعتمد على رد طهران.

أكدت مصادر مطلعة على تفاصيل التقييمات الاستخباراتية أنه حتى لو امتلكت إيران مواد عالية التخصيب، فإن الانتقال من مخزون اليورانيوم المخصب إلى قدرة تشغيلية على إنتاج أسلحة نووية عملية يُعد عملية بالغة التعقيد، لا تتطلب فقط مزيدًا من التخصيب، بل تتطلب أيضًا تطوير وتجميع جهاز تفجير موثوق، وإجراء تجارب هندسية، وبنية تحتية تكنولوجية لم تُحدد بعد بأنها متطورة بما يكفي لمثل هذه المرحلة. ووفقًا للمصادر نفسها، لا توجد حاليًا أي مؤشرات على بذل جهد فعلي في هذا الاتجاه.

بالإضافة إلى ذلك، التقدير بأن إيران قريبة من قدرة على شن هجوم مباشر على أراضي الولايات المتحدة بواسطة صواريخ باليستية بعيدة المدى ليس مدعوماً بمعلومات استخباراتية موثوقة. في حين أن طهران تواصل تطوير أنظمة صواريخ إقليمية، يقدّر مسؤولو الاستخبارات الأمريكيون أن تطوير صاروخ عابر للقارات عملي يمكنه حمل رأس حربي إلى مدى كهذا ما زال، على الأقل، سنوات أمامهم – إن حدث أصلاً.

أفاد تقرير في "نيويورك تايمز" أن ترامب ومساعديه زعموا أن إيران استأنفت برنامجها النووي، وأن لديها ما يكفي من المواد النووية الجاهزة لصنع قنبلة خلال أيام، وأنها تطور صواريخ بعيدة المدى ستكون قادرة قريبًا على ضرب الولايات المتحدة. ومع ذلك، أفادت الاستخبارات أنه لا توجد أي أدلة على ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS أن قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة، الجنرال براد كوبر، عرض أمام الرئيس ترامب سلسلة من الخيارات العسكرية المحتملة ضد إيران - وذلك في إيجاز أُجري بعد انتهاء محادثات الملف النووي في جنيف.

وفقًا لذلك المصدر، فإن مجرد إجراء الإحاطة في هذه المرحلة يدل على أن البيت الأبيض يسعى لفحص جميع السيناريوهات بجدية، بما في ذلك خيار عسكري محدد، إذا تقرر أن المسار الدبلوماسي استنفد نفسه. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ القرار بعد، ومن المتوقع أن يقيِّم الرئيس في الأيام القريبة ما إذا كانت هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية سياسية، أم أنه يجب الانتقال إلى مرحلة تنفيذ القدرات العسكرية التي تم تجهيزها مسبقًا.

كما هو معلوم، عند انتهاء جولة المحادثات بين الطرفين، أفاد مصدر مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS أن هناك تفاصيل اتضحت خلال الجولة، التي كانت إيجابية. وأضاف: "نواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق".

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه اعتباراً من يوم الاثنين المقبل ستُجرى محادثات فنية في فيينا عاصمة النمسا. وأضاف: "نجحنا في تحقيق بعض الأمور الإيجابية بشأن العقوبات والملف النووي، وكانت الجولة الحالية هي الأفضل والأكثر جدية".