مسودة مذكرة التفاهم التي تتبلور بين الولايات المتحدة وإيران تشمل سلسلة من التنازلات المهمة من جانب واشنطن، منها رفع العقوبات، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك حسب تقرير اليوم (الجمعة) في وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

وفقاً للتقرير، الاتفاق المقترح يشمل وقفاً فورياً ودائماً لإطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، والتزاماً أمريكياً بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، ورفع الحصار البحري خلال 30 يوماً وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المجاورة لإيران.

كما نُقِلَ أنه في إطار التفاهمات سيتاح وصول كامل للأصول المالية الإيرانية، إلى جانب الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال المجمدة. وبحسب التقرير، سيُفرج عن نصف المبلغ حتى قبل بدء المفاوضات على اتفاق دائم.

وفقًا لـ"مهر"، سيُجري الطرفان مفاوضات لمدة 60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق نووي نهائي. ومع ذلك، فإن موضوعين أساسيين بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة - برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني والدعم للجماعات المسلحة والوكلاء الإقليميين - لن يكونا ضمن إطار المحادثات.

تشدد الوكالة الإيرانية على أن الحديث يدور عن مسودة لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل القيادة في طهران، وأن من المتوقع أن يُعرض الاتفاق النهائي أيضًا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمصادقة عليه.