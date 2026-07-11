إدارة ترامب تستدعي صحفيي صحيفة نيويورك تايمز

استدعت إدارة ترامب صحفيي صحيفة"نيويورك تايمز" للمثول أمام هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن، وذلك عقب نشر مقال كشف عن مخاوف أمنية بشأن طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة "إير فورس ون"، التي أهدتها قطر للرئيس الأمريكي. ووفقًا للصحيفة، قام عملاء اتحاديون بتسليم بعض الاستدعاءات مباشرةً إلى منازل الصحفيين. وتفيد التقارير بأن السلطات تسعى لإجبارهم على الإدلاء بشهادتهم في إطار تحقيق يتعلق بمصادرهم.

وتأتي هذه القضية في أعقاب عدة تقارير نشرتها الصحيفة تزعم أن الطائرة الجديدة، التي دخلت الخدمة مؤخرًا، تفتقر إلى بعض قدرات الحماية المتقدمة الموجودة في طائرات "إير فورس ون" الأقدم، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وكالات الاستخبارات الأمريكية نصحت دونالد ترامب بعدم استخدام الطائرة في جزء من رحلته الأخيرة إلى تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وسط تصاعد التوترات العسكرية مع إيران. وقد نفى دونالد ترامب هذه التقارير، مؤكدًا أن تغيير الطائرة لا علاقة له بالمخاوف الأمنية. وأوضح أن التوقف في المملكة المتحدة كان ببساطة لإتاحة الفرصة لأفراد الجيش الأمريكي للاطلاع على الطائرة الرئاسية الجديدة. استنكر ديفيد مكراو، المستشار القانوني لصحيفة نيويورك تايمز، هذه الخطوة باعتبارها هجوماً خطيراً على حرية الصحافة، بحجة أن إرسال عملاء فيدراليين إلى منازل الصحفيين ينتهك المبادئ التي يحميها دستور الولايات المتحدة.