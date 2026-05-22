قال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، اليوم الجمعة، إن "الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية"، وأضاف "الهدف من الحظر هو منع أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية".

وكانت الحكومة الهولندية، قد أعلنت العام الماضي، أنها "تعتزم فرض هذا الحظر، والمتوقع الآن دخوله حيز التنفيذ في النصف الثاني من هذا العام".

وتعتبر هولندا من أكبر المشترين عالمياً للسلع الإسرائيلية، لكن الحكومة لم تكشف قط عن حجم السلع التي يتم استيرادها حالياً من المستوطنات. وكانت الحكومة النرويجية قد وضعت في 2022، علامة مميِزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وقالت الحكومة النرويجية، إن "الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية "بما في ذلك القدس الشرقية".