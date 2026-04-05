الطيار الأمريكي الذي تم إنقاذه صباح اليوم (الأحد) بعد تحطم طائرته فوق أجواء إيران اختبأ لأكثر من 24 ساعة في أعلى سلسلة جبال على ارتفاع 7000 قدم، وتوارى في شق بين الصخور، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز والذي كشف أيضًا أنه كان مصابًا، ما زاد من الإلحاح في البحث عنه.

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، التي تساعد تقليديًا في عمليات إنقاذ الطيارين الأمريكيين، طورت خطة خداع من أجل تحويل القوات الإيرانية عن المكان الذي قد يكون الطيار مختبئًا فيه. هدف الخداع كان خلق ارتباك وحالة من عدم اليقين بين صفوف القوات الإيرانية وإتاحة الوقت للعثور على الملاح وإخراجه من مكان الخطر.

بعد تحديد موقعه، نقلت الوكالة المعلومات إلى البنتاغون وإلى البيت الأبيض، اللذان نفذا خطة إنقاذ شارك فيها مئات من جنود العمليات الخاصة وعدد من العسكريين الآخرين. بالتوازي، قامت القوات الأمريكية بإلقاء قنابل لإبعاد القوات الإيرانية عن منطقة الإنقاذ. في نهاية العملية، تم إجلاء الملاح الجريح بطائرة إنقاذ إلى الكويت لتلقي العلاج الطبي.

كان الطيار مزودًا بمنارة وجهاز اتصال آمن للتنسيق مع المُنقذين، لكن عناصر سلاح الجو طُلب منهم تقليص استخدام المنارة لتفادي التعرض للمراقبة الإيرانية. وأشار مسؤول رفيع في الإدارة إلى أن المعدات التي تم استخدامها كانت فريدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA).