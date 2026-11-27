شارك الوفد المغربي في أشغال قمة القدس للعلاقات الأوروبية الإسرائيلية التي احتضنتها مدينة القدس خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ، بمشاركة أكثر من 400 شخصية وازنة، من قيادات سياسية ودبلوماسية وأمنية وعسكرية واقتصادية، إلى جانب مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وخبراء وممثلي مؤسسات بحثية ومراكز متخصصة في صناعة القرار، من أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من دول المنطقة. وشكّلت المشاركة المغربية إحدى المحطات البارزة في برنامج القمة، بالنظر إلى طبيعة التمثيل ومستوى اللقاءات التي شهدتها، وما أتاحته من فرص للتواصل المباشر مع شخصيات قيادية ومؤسسات سياسية وأمنية وعسكرية.

وشكّلت المشاركة المغربية برئاسة محمد الدرغالي، رئيس المجلس المغربي الإسرائيلي الاستراتيجي، إحدى المحطات البارزة ضمن هذا الملتقى الدولي، الذي وفّر فضاءً لتبادل الرؤى بشأن التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، ومستقبل العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، وآفاق التعاون الإقليمي في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المتسارعة. كما أتاح حضور الوفد المغربي فرصة للانخراط في حوارات مباشرة مع شخصيات وازنة وفاعلين مؤسساتيين، بما يعزز إمكانات التواصل الدبلوماسي ويفتح آفاقاً جديدة أمام المبادرات المشتركة. واكتسبت المشاركة المغربية بعداً سياسياً ورمزياً خاصاً من خلال الاستقبال الذي خصّ به رئيس دولة إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، أعضاء الوفد المغربي، حيث عبّر عن تقديره للمملكة المغربية وللشعب المغربي، مشيداً بالروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمعه بالمغرب. كما أبدى اعتزازه بهذه العلاقة، معبّراً عن تطلعه إلى القيام بزيارة للمملكة خلال المستقبل القريب، في إشارة تعكس المكانة التي يحتلها المغرب في وجدانه، وما يمثله من رصيد تاريخي وحضاري وإنساني في الذاكرة المشتركة.

ولم يكن هذا الاستقبال مجرد محطة بروتوكولية ضمن برنامج القمة، بل حمل دلالات تتجاوز طابعه الرسمي، بالنظر إلى ما يمثله المغرب من خصوصية في العلاقات الإسرائيلية المغربية، باعتبارها علاقات تستند إلى امتداد تاريخي وإنساني عميق، وإلى حضور الذاكرة المغربية في مكونات المجتمع الإسرائيلي. وقد أضفى هذا اللقاء على مشاركة الوفد زخماً إضافياً، وأبرز أهمية الروابط التاريخية والثقافية باعتبارها مدخلاً لتطوير قنوات الحوار والتفاهم بين المؤسسات والفاعلين من الجانبين. وفي سياق اللقاءات التي تضمنها برنامج المشاركة، عقد الوفد المغربي لقاءً مع كابتن إيلا، المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، كما شارك في عدد من الفعاليات التي جمعت مسؤولين وشخصيات سياسية وعسكرية ومؤسساتية. وشملت هذه المحطات حضور لقاءات وأنشطة بمشاركة رئيس الكنيست الجديد، إلى جانب شخصيات دولية وازنة وفاعلين في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والأعمال.

ومكّنت هذه اللقاءات أعضاء الوفد من توسيع شبكة اتصالاتهم المؤسساتية، والاطلاع على تصورات مختلف الفاعلين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن استكشاف إمكانات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أتاح تنوع المشاركين في القمة فضاءً للتفاعل مع مراكز التأثير وصناعة القرار، وتعزيز حضور المبادرات المغربية ضمن منصات الحوار الاستراتيجي الدولي. وقاد محمد الدرغالي هذه المشاركة بصفته رئيساً للمجلس المغربي الإسرائيلي الاستراتيجي، في إطار توجه يروم الارتقاء بأدوار المجلس وتوسيع نطاق تحركه على المستوى الدولي، من خلال الانخراط في الملتقيات التي تجمع القيادات السياسية والدبلوماسية وممثلي المؤسسات وصناع السياسات. ويعكس هذا الحضور توجهاً نحو تفعيل الدبلوماسية الموازية باعتبارها آلية مكملة للعمل الدبلوماسي الرسمي، وقناة إضافية لتطوير العلاقات وبناء جسور التواصل بين الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المجلس الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل المغربي الإسرائيلي، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلاً عن الانفتاح على المؤسسات الدولية ومراكز التفكير والبحث والهيئات المؤثرة في صياغة التوجهات الاستراتيجية. كما تسعى إلى توظيف الرصيد التاريخي والإنساني الذي يميز العلاقات بين المغرب وإسرائيل في بناء شراكات عملية تستجيب للتحولات الراهنة وتستشرف فرص التعاون المستقبلية. وتكشف المشاركة المغربية في قمة القدس عن تنامي الاهتمام بأدوار الدبلوماسية الموازية في مواكبة التحولات الدولية، وتوسيع دوائر الحوار خارج القنوات التقليدية، بما يسمح للمبادرات المدنية والمؤسساتية بالمساهمة في النقاشات المرتبطة بمستقبل المنطقة وتوازناتها الجيوسياسية. كما تبرز أهمية الحضور في مثل هذه المحافل باعتباره فرصة لتقديم الرؤية المغربية، وتعزيز شبكة العلاقات مع الفاعلين الدوليين، واستثمار فضاءات التواصل في خدمة المصالح المشتركة.

وبذلك، لا تقتصر دلالات هذه المشاركة على الحضور في تظاهرة دولية ذات تمثيلية وازنة، لتمتد إلى ما تتيحه من إمكانات لتطوير العلاقات المؤسساتية وترسيخ موقع المبادرات المغربية ضمن دوائر الحوار الاستراتيجي، في سياق إقليمي ودولي تتزايد فيه الحاجة إلى قنوات تواصل متعددة، قادرة على تحويل التقارب السياسي والإنساني إلى فرص ملموسة للتعاون والشراكة.