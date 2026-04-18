من المتوقع أن يُجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الخطوات التالية، وذلك خلال اليومين القادمين، قبل انتهاء وقف إطلاق النار. وتلقّت إسرائيل في الأيام الأخيرة رسائل من واشنطن تُفيد بإحراز تقدّم في الملف النووي، وأن ترامب سيُصرّ على هذا المطلب.

وتستعدّ إسرائيل أيضًا لاحتمالية انهيار المفاوضات، مع العلم أنّ هذا لا يعني بالضرورة عودة فورية إلى الحرب. فحتى قبل وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على خطط واستعدادات لتوسيع نطاق أهدافها، وهو ما لن يحدث إلا إذا قرّر ترامب العودة إلى الحرب.

ووفقًا للأمريكيين، فإنّ قضايا حزب الله ودعم الوكلاء، فضلًا عن برنامج الصواريخ، مطروحة على طاولة المفاوضات، وسيتمّ تناولها خلالها.