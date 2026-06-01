تشير صور الأقمار الصناعية إلى أن الهجمات الإيرانية تسببت بأضرار في ما لا يقل عن 20 موقعًا عسكريًا أمريكيًا في ثماني دول في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب، وذلك بحسب تحليل نُشر اليوم (الاثنين) في الـBBC.

وفقًا للتقرير، منذ نهاية فبراير وجهت طهران هجماتها نحو منشآت رئيسية في ثماني دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتسببت في أضرار بملايين الدولارات لأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، لطائرات التزود بالوقود ولمعدات الرادار. الهجمات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية وكذلك منشآت عسكرية مشتركة، وذلك ردًا على الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية في جميع أنحاء إيران ولبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية. في البنتاغون يشيرون إلى أنه في إطار عملية "زئير الأسد" تضرر أكثر من 13 ألف هدف في إيران.

المرشد الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، سعى إلى إبراز النجاح العسكري لقواته في استهداف المنشآت الأمريكية. وفي تصريح أدلى به يوم الثلاثاء، ادعى أن "الشرق الأوسط لم يعد مكانًا آمنًا للقواعد الأمريكية".

في حين كرر ترامب مرارًا أن الجيش الإيراني قد تم القضاء عليه تقريبًا بالكامل، يشدد المحللون على أن الضرر الذي ظهر في المنشآت الأمريكية يدل على أن هجمات الرد من طهران كانت دقيقة وواسعة النطاق أكثر بكثير مما اعترف به المسؤولون الأمريكيون في السابق. ورفض مسؤول رسمي في جهاز الأمن الأمريكي التعليق على نتائج الـ BBC، مستندًا إلى "اعتبارات أمن المعلومات".

وفي هذا السياق، أُشير في التقرير إلى أن الولايات المتحدة حاولت تقييد تحليلات الأقمار الصناعية المتعلقة بالصراع، عندما طلبت من شركة "Planet"، وهي مزود كبير لصور الأقمار الصناعية، فرض حظر "غير محدود زمنياً" على الصور الجديدة من إيران ومعظم مناطق الشرق الأوسط. وقد بررت الشركة هذه الخطوة وادعت أنها تسعى لضمان عدم استخدام صورها من قبل "جهات معادية للإضرار بأفراد الطواقم والمدنيين في دول الحلفاء وشركاء الناتو".

لتجاوز القيد ولمتابعة الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإيرانية، استخدموا في BBC صور أقمار صناعية من مزودين دوليين آخرين، بالإضافة إلى صور أقدم من شركة "Planet". المواقع التي تضررت تقع في السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، العراق، الأردن، البحرين وسلطنة عُمان. بعض المحللين يقدّرون أن العدد الفعلي للقواعد المتضررة أعلى حتى من ذلك، وقد يصل إلى 28.