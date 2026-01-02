"تأجيج معاداة السامية": الخارجية الإسرائيلية تنتقد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني

انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بشدة القرارات الأولى التي اتخذها عمدة مدينة نيويورك الجديد، زهران ممداني، متهمةً إياه بـ"تأجيج معاداة السامية" منذ لحظة توليه منصبه.

وفي بيان نُشر على منصة"إكس"، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "العمدة كشف عن نواياه الحقيقية منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، وذلك بسحبه اعتماد المدينة لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) لمعاداة السامية، بالتزامن مع رفعه القيود المفروضة على دعوات مقاطعة إسرائيل". وتابعت "هذه ليست قيادة، بل هي صبّ للبنزين المعادي للسامية على نار مشتعلة أصلاً، وذلك وسط تصاعد في الأعمال المعادية للسامية في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب على غزة".

جاء بيان الخارجية الإسرائيلية، بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية كأول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، حيث وقّع زهران ممداني، الخميس، على أول أمرين إداريين في ولايته، ألغى بموجبهما الحظر البلدي على حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، كما ألغى اعتماد تعريف معاداة السامية الصادر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) من القوانين البلدية.

وأثار القرار مفاجأة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي رأت فيه مؤشرًا على التوجه المتوقع لعلاقات المدينة مع إسرائيل والجالية اليهودية خلال السنوات الأربع المقبلة. كما قوبل بانتقادات حادة من منظمات يهودية كبرى في الولايات المتحدة، حيث وصف مدير مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى، ويليام داروف، الخطوة بأنها “إشارة مقلقة” بعد يوم واحد فقط من تولي ممداني منصبه.