قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد أفي ديفرين، اليوم (الأحد) في حديث مع قناة CNN إن إسرائيل "تخطط لشن هجمات في إيران لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل". وأضاف: "لدينا آلاف الأهداف الأخرى في إيران".

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي"بالتنسيق مع حليفتنا الأمريكية، نحن مستعدون مع خطط حتى عيد الفصح على الأقل"، وتابع، "ولدينا أيضًا خطط لثلاثة أسابيع إضافية بعد ذلك".

دفيرين أشار أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يعمل وفق ساعة أو جدول زمني، بل لتحقيق أهدافه. وأضاف أن هدف إسرائيل هو إلحاق ضرر كبير بالنظام الإيراني.