الخطط جاهزة.. تصعيد عسكري إسرائيلي جديد ضد إيران يقترب وسط استعدادات مكثفة

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) اجتماعًا أمنيًا مصغرًا حول تطورات القتال مع إيران. في إسرائيل يتابعون الأحداث عن كثب، وعلى الرغم من أنها في هذه المرحلة ليست جزءًا نشطًا من المعركة، إلا أن جهاز الأمن الإسرائيلي يحافظ على حالة تأهب عالية ويستعد أيضًا لسيناريو يتم فيه جر إسرائيل إلى داخل القتال لاحقًا.

مراسل الشؤون السياسية، غاي عزريئيل، نشر هذا المساء أنه وفقًا لمصادر أمنية مطلعة على الحوار مع الإدارة الأمريكية، من المتوقع في الأيام القريبة تصعيد إضافي في النشاط العسكري ضد إيران. الخطط العملياتية جاهزة بالفعل وتنتظر قرار الرئيس ترامب بخصوص المراحل القادمة. اليوم تم تسجيل هجمات ضد أهداف أمنية جديدة، وفي إسرائيل يقدّرون أن هذه ليست الكلمة الأخيرة بعد.

في واشنطن يفضلون، على الأقل في الوقت الحالي، إبقاء إسرائيل خارج دائرة الهجمات. ومع ذلك، رغم أن الجيش الإسرائيلي لا يشارك في الهجمات نفسها، إلا أن إسرائيل منخرطة بعمق وبشكل فعّال في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وفي المشاورات والتخطيط العملياتي مع الأمريكيين.

في إسرائيل يعبرون عن رضاهم عن الوضع القائم. في جهاز الأمن يشيرون إلى أن سلاح الجو الأمريكي يعمل بكفاءة عالية دون الحاجة لتشغيل موارد من جانب الجيش الإسرائيلي. كما وصف ذلك مصدر إسرائيلي: "الاقتصاد يواصل العمل كالمعتاد، لا توجد إطلاقات، لا توجد سقوطات، لا يوجد هدر للصواريخ الاعتراضية – وإيران تتلقى ضربة كبيرة."