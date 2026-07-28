نتنياهو عن الاجتماع مع ترامب: "إحدى أفضل المحادثات التي أجريناها"

عرّف رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم (الثلاثاء) اجتماعه في البيت الأبيض مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه "واحدة من أفضل المحادثات" التي أجراها معه، وأوضح أن الأجواء التي سادت كانت دافئة وشراكة كاملة.

وأشار نتنياهو إلى أن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن الهدف المشترك لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، إلى جانب تنسيقات حاسمة لأمن إسرائيل. خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه الطواقم العليا من الجانبين، حدثت لحظة طريفة عندما صحح ترامب، مبتسمًا، لنتنياهو وأعلن أنه هو نفسه "الصديق رقم 1 لإسرائيل".

في إيجاز للصحفيين أوضحت رئيسة وحدة الإعلام، تسيبي حوتوبيلي، أن قضية الهجوم في جبل الفأس لم تُطرح على الإطلاق خلال اللقاء، إذ أن نقل المعلومات الاستخبارية يجري عبر القنوات الدورية دون حاجة لاجتماع المستويات العليا.

حوتوبلي نفت الادعاءات بأن إسرائيل تدفع واشنطن للهجوم، وأكدت أن اللقاء ركز على تعميق التنسيق في القضية الإيرانية وتوسيع اتفاقيات إبراهيم. بالإضافة إلى ذلك، تم التوضيح أن قضايا مثل صفقة طائرات F-35 والاتفاقية الخاصة بالمساعدة الأمنية لم تُناقش.

وفقًا لرئيس وحدة الإعلام، ضمن إطار النقاش الإقليمي العام أثيرت قضية السعودية، وفي الجبهة الشمالية أفيد أنه لم تُعرَض أي مطالبة أمريكية بانسحابات في سوريا أو لبنان.

سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، هنأ أيضًا على نتائج اللقاء وأشار إلى أن الدولتين تعملان بتنسيق وثيق على أعلى المستويات. في الدوائر السياسية يصفون المكالمة كنجاح كبير يعزز المصالح الأمنية لإسرائيل في لحظة حرجة.