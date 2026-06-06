أعلن الجيش الإسرائيلي عن تصوير جندي يعتدي على فلسطينيين خلال اشتباكات في حوارة بالضفة الغربية، وقد اندلعت اشتباكات بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين قرب بلدة حوارة في الضفة الغربية، في وقت سابق من اليوم السبت، بعد وصولهم بشاحنات وزعمهم سرقة أغنام من مزرعة مجاورة. كما انتشر مقطع فيديو يُظهر جنديًا إسرائيليًا يعتدي على فلسطيني، على ما يبدو بالقرب من حوارة أيضًا.

اندلعت المواجهة بعد أن زعمت المجموعة أنها عثرت على بعض الأغنام المفقودة داخل القرية الفلسطينية. وتبادل الفلسطينيون والمستوطنون اليهود الرشق بالحجارة، وأفادت التقارير بإصابة عدد من الفلسطينيين. وأظهرت لقطات من الموقع رجالًا ملثمين يُلحقون أضرارًا بالمركبات، بينما ذكرت تقارير فلسطينية أن ممتلكات تعرضت للتخريب وسرقة مواشٍ.

وصرح مصدر أمني لقناة i24NEWS بأن قوات الأمن استعادت السيطرة على منطقة حوارة، وأن الاشتباكات انتهت قبل قليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "على علم بمقطع فيديو يُظهر جنديًا إسرائيليًا يستخدم العنف ضد فلسطيني. إن الأفعال المصورة في الفيديو خطيرة وتتنافى مع قيم الجيش الإسرائيلي. ويجري التحقيق في الحادث. وبمجرد تحديد هوية الجندي، سيخضع لإجراءات تأديبية، وسيتم اتخاذ التدابير القيادية والتأديبية المناسبة وفقًا لنتائج التحقيق." أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق من قبل منطقة الضفة الغربية". وأضافت أن "ضباطًا ومحققين جنائيين دخلوا منطقة حوارة برفقة قوات عسكرية لجمع الأدلة والنتائج وشهادات الشهود، مؤكدةً أنها ستلاحق المتورطين في أعمال العنف وتخريب الممتلكات".

وجاء في بيان رسمي: "يدين الجيش الإسرائيلي بشدة أي شكل من أشكال العنف الذي يقوض الأمن في المنطقة ويصرف انتباه القادة والجنود عن واجباتهم العملياتية في حماية المنطقة ومكافحة الإرهاب".