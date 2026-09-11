باب المندب تحت تهديد الحوثيين.. تصعيد يثير مخاوف إسرائيل والسعودية

يتسارع التصعيد في اليمن بصورة لافتة، مع توسيع جماعة الحوثيين المدعومة من إيران نفوذها على الساحل الغربي واقترابها من السيطرة على مواقع استراتيجية عند مضيق باب المندب، بالتزامن مع تصعيد الهجمات على أهداف ومنشآت للطاقة في جنوب السعودية.

وبحسب تقارير حديثة، وصلت القوات الحوثية إلى جزيرة ميون (بريم) الواقعة في قلب باب المندب، بعدما انسحبت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية من مواقع في الجزيرة ومنطقة ذباب القريبة من المضيق. كما تمكن الحوثيون خلال الأيام الماضية من السيطرة على مدينة وميناء المخا، في تطور يعزز موقعهم على الساحل المطل على البحر الأحمر.

وتكتسب جزيرة ميون أهمية استراتيجية خاصة بسبب موقعها داخل المضيق الذي يفصل بين خليج عدن والبحر الأحمر. والسيطرة عليها، إلى جانب التقدم على الساحل المقابل، تمنح الحوثيين موقعًا أكثر تقدمًا لمراقبة حركة السفن وتهديد الملاحة، فضلًا عن تعزيز قدرتهم على استخدام وسائل أقصر مدى ضد السفن والمنشآت القريبة.

باب المندب في قلب المعركة

يمثل باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط المحيط الهندي وخليج عدن بالبحر الأحمر ثم قناة السويس. ومع تراجع حركة الملاحة في المنطقة أصلًا نتيجة هجمات الحوثيين السابقة، فإن انتقال الجماعة من استهداف السفن عن بُعد إلى محاولة تثبيت وجود جغرافي مباشر حول المضيق يرفع مستوى المخاطر على حركة التجارة والطاقة.

وتقول تقارير حديثة إن تقدم الحوثيين باتجاه المضيق يأتي ضمن أكبر توسع ميداني لهم منذ سنوات، في وقت تحاول فيه القوات اليمنية المدعومة من السعودية شن هجمات مضادة واستعادة المناطق التي خسرتها على الساحل الغربي.

ولا يقتصر التصعيد على الساحة اليمنية، إذ نفذ الحوثيون في الأيام الأخيرة هجمات واسعة على جنوب السعودية، استهدفت مدنًا ومنشآت اقتصادية وطاقة، وأسفرت وفق السلطات السعودية عن إصابة 73 شخصًا. كما اندلعت حرائق في منشآت للطاقة وتوقفت بعض العمليات مؤقتًا، فيما توعد التحالف الذي تقوده الرياض برد قوي.

شريان النفط السعودي تحت الضغط

وفي هذا السياق، تداول المعلق السياسي اللبناني ماريو نوفل معلومات عن اندلاع ست حرائق متزامنة على طول خط النفط السعودي المعروف باسم «بترولاين»، وربطها باحتمال تعرض الخط لهجوم حوثي.

لكن هذه المعلومات لم تحظَ حتى الآن بتأكيد رسمي سعودي، كما لم تؤكدها وكالات الأنباء الكبرى، ولذلك لا يمكن الجزم بأن الحرائق كانت نتيجة هجوم منسق.

ويكتسب خط «بترولاين» أهمية استراتيجية بالنسبة للسعودية، لأنه يسمح بنقل النفط الخام من الحقول الواقعة شرق المملكة إلى منشآت التصدير على ساحل البحر الأحمر، بما يوفر مسارًا بديلًا عن نقل النفط عبر الخليج ومضيق هرمز.

وكانت منشآت الطاقة السعودية قد تعرضت بالفعل لهجمات حوثية في التصعيد الأخير، فيما أكدت السلطات اندلاع حرائق في منشآت جنوب المملكة عقب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

من اليمن إلى البحر الأحمر

وتزداد أهمية التطورات مع ارتباطها المباشر بأمن الملاحة الدولية. فالحوثيون لا يملكون فقط القدرة على إطلاق الصواريخ والمسيّرات من مناطق داخل اليمن، بل يحاولون، وفق التقارير الأخيرة، تثبيت وجودهم على نقاط ساحلية وجزر استراتيجية قريبة من الممر البحري.

وإذا تمكنت الجماعة من الحفاظ على سيطرتها على المخا وميون والمناطق المحيطة بذباب، فقد يصبح بإمكانها توسيع نطاق التهديد ليشمل السفن التي تمر عبر باب المندب، وفرض ضغوط إضافية على ناقلات النفط والسفن التجارية المتجهة إلى البحر الأحمر وقناة السويس.

وتشير التقارير إلى أن التقدم الحوثي يأتي في وقت تتعرض فيه إمدادات الطاقة العالمية لضغوط كبيرة بسبب الاضطرابات في ممرات بحرية أخرى، ما يجعل أي تعطيل إضافي في باب المندب ذا تداعيات محتملة على أسعار النفط والتجارة الدولية.

إسرائيل تراقب باب المندب

في إسرائيل، تحظى التطورات في اليمن باهتمام أمني متزايد، خصوصًا في ظل أهمية البحر الأحمر بالنسبة للملاحة الإسرائيلية وحركة السفن من وإلى ميناء إيلات.

وتأتي التطورات الحالية بعد تصريحات لقائد الجيش الإسرائيلي إيال زامير وقائد سلاح البحرية إيال هارئيل، شددا فيها على أن البعد الجغرافي لم يعد يوفر حصانة للجهات التي تهدد إسرائيل من ساحات بعيدة، في رسائل اعتُبرت مرتبطة، من بين ملفات أخرى، بالتهديد الحوثي في البحر الأحمر.

ويمنح التقدم الحوثي الأخير هذه الرسائل أهمية أكبر، إذ إن الصراع لم يعد يقتصر على إطلاق النار من مناطق بعيدة، بل بات يدور حول محاولة السيطرة على مواقع جغرافية تقع مباشرة عند أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة.

تحذيرات من اتساع الحرب

ويتزامن ذلك مع اتساع رقعة المواجهات بين الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من السعودية، وهي أكبر موجة قتال تشهدها البلاد منذ سنوات. وأسفرت المعارك الأخيرة عن سقوط مئات القتلى والجرحى ونزوح عشرات الآلاف، وسط تحذيرات من عودة الحرب اليمنية إلى مرحلة أكثر اتساعًا.

كما دخلت التطورات في حسابات إقليمية أوسع، بعدما حذرت باكستان إيران من تداعيات استمرار الهجمات الحوثية على السعودية، فيما تراقب دول المنطقة احتمال تحول اليمن إلى جبهة إضافية في الصراع الإقليمي.

وبينما تنفي طهران التدخل المباشر في القرارات العسكرية للحوثيين، فإن الجماعة تُعد أحد أبرز حلفاء إيران في المنطقة، ما يجعل السيطرة على باب المندب ورقة استراتيجية تتجاوز حدود الحرب اليمنية نفسها.

وهكذا يتحول باب المندب تدريجيًا إلى واحدة من أخطر نقاط التوتر في المنطقة: الحوثيون يوسعون وجودهم على الساحل والجزر، السعودية تواجه هجمات على منشآتها، وإسرائيل تراقب تهديدًا قد يطال حرية الملاحة والطاقة في البحر الأحمر.