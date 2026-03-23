خطة الموساد السرية قبل الحرب: كيف سعت إسرائيل لتسريع إسقاط النظام الإيراني؟

الحرب مع ايران دخلت يومها الرابع والعشرين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ومتى سيخرج الإيرانيون إلى الشوارع للاحتجاج ضد النظام، كما قال عدة مصادر في إسرائيل والولايات المتحدة مرارًا خلال الأسابيع الأخيرة. صحيفة نيويورك تايمز أفادت اليوم (الاثنين) عن الخطة التي عرضها رئيس الموساد السابق ديدي بارنياع على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل اندلاع القتال، والتي "ستسرّع من إسقاط النظام الإيراني".

وفقًا للتقرير، في خطة رئيس الموساد السابق، كُتب أن التنظيم سيكون قادرًا على تحفيز المعارضة الإيرانية للتحرك - بعد أيام قليلة من بدء الحرب. وبحسبه، بهذا الشكل سيكون بالإمكان إشعال اضطرابات وتحفيز مزيد من الأنشطة، مثل تمرد، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار النظام في إيران.

كما أُشير إلى أن بارنياع عرض الخطة على كبار المسؤولين في إدارة ترامب خلال زيارته لواشنطن في منتصف شهر يناير\كانون ثاني، وأن رئيس الحكومة تبنى الخطة. وأشاروا في صحيفة نيويورك تايمز أيضًا إلى أنه رغم أن مسؤولين أمريكيين وجهات في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الأخرى شككوا في الخطة - إلا أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وكذلك هو، تبنوا موقفًا متفائلًا في هذا الشأن.

كانوا يعتقدون أن اغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين في بداية العملية العسكرية، إلى جانب سلسلة من العمليات الاستخباراتية التي تهدف إلى تشجيع تغيير النظام في إيران - قد تؤدي إلى انتفاضة شعبية تسرّع في إنهاء الحرب.

مع ذلك، في الوقت الحالي - بعد أكثر من ثلاثة أسابيع بقليل من الضربة الافتتاحية ، لم تتحقق بعدُ انتفاضة إيرانية. تقديرات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية حدّدت أن النظام في إيران قد ضعف بالفعل، لكنه لا يزال مستقراً، وأن الخوف الواسع من قوات الجيش والشرطة الإيرانية قمع فرص كل من التمرد الداخلي في الدولة والغزوات العابرة للحدود من قبل الميليشيات العرقية خارج إيران.