التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الأربعاء 11 تشرين الثاني 2026، الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ "كوب 31" في مدينة أنطاليا التركية.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية صورة من اللقاء، فيما لم يصدر، حتى وقت النشر، بيان رسمي يوضح الملفات التي تناولها أو يعلن نتائج أو خطوات متابعة. ويشارك سلام في القمة على رأس الوفد اللبناني، فيما أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» وصول الشرع إلى أنطاليا صباح الأربعاء للمشاركة في المؤتمر.

وجاء اللقاء بعد تسعة أيام من زيارة وفد وزاري لبناني إلى دمشق برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري. وبحسب الخارجية السورية، تناولت مباحثات الوفد مع الشيباني التعاون الأمني وضبط الحدود، ومتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة، وتوسيع التعاون في التعليم والعمل والشؤون الاجتماعية. وكان ملف عودة اللاجئين السوريين من لبنان ضمن الملفات المطروحة في سياق تلك الزيارة.

وسبق أن التقى سلام والشرع في نيويورك في 23 أيلول الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزيري خارجية البلدين يوسف رجي وأسعد الشيباني.