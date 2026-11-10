يحقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة في قضية تهريب أسلحة من سوريا إلى إسرائيل، يُشتبه في ضلوع أفراد يخدمون في الجيش الإسرائيلي فيها، من بين آخرين، حسبما أفادت مساء اليوم (الثلاثاء) رئيسة قسم الجرائم في القناة العبرية لي عياش. وفي إطار التحقيق، أُلقي القبض على عشرة مشتبه بهم على الأقل، من بينهم أفراد من عائلة واحدة، بينهم أشقاء وأب وابنه، عملوا معًا ضمن شبكة للتهريب والاتجار.

أُلقي القبض على بعض المتورطين فور إتمام صفقة أسلحة. وخلال تفتيش سيارة المشتبه بهم، عثرت قوات الأمن الإسرائيلية على بندقيتين من طراز كلاشينكوف وبندقية صيد (شوزن). ومن بين التهم المنسوبة إلى المشتبه بهم: المساس بسيادة الدولة.

في غرف التحقيق، اعترف أحدهم بالتهم المنسوبة إليه، وقال: "ارتكبت خطأً واتجرت بالسلاح". وشدد مشتبه به آخر في إفادته على أن نشاطه كان بدافع اقتصادي فقط: "لم أرد المساس بأمن الدولة، فالأمر كله لم يكن سوى مسألة مال".