أعلنت الرياض عن حزمة قروض وتمويلات سعودية تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار لدعم قطاعات خدمية وحيوية في سوريا. وفي حين تُطرح هذه الحزم كفرصة لإنعاش القطاعات الأساسية، تشير التحليلات الصحفية والسياسية إلى غياب الضمانات الفعلية لتنفيذها، مع وجود أبعاد استراتيجية وأمنية خفية ترتبط بملفات إقليمية، على رأسها إرسال مقاتلين وتنسيق استخباراتي وعسكري بين الجانبين، الصحافي من الجولان عطا فرحات قدم لنا التفاصيل.

طبيعة القروض وتوزيعها القطاعي

تستهدف الحزمة المالية المعلنة، والمقدمة على شكل قرض لمدى 20 عاماً (يتضمن فترة سماح تبدأ بخمس سنوات بلا دفع)، عدة قطاعات مدنية وخدمية أساسية بعيداً عن الجانب العسكري المباشر:

الدفاع المدني والطوارئ: بقيمة مخصصة بلغت 105 ملايين دولار.

القطاعات الحيوية الأخرى: شملت الصحة، الكهرباء، الإسكان، المياه، بالإضافة إلى دعم قطاع التحول الرقمي.

التشكيك في الجدية وغياب الضمانات

تجارب الاتفاقيات السابقة: يشير فرحات إلى توقيع عشرات الاتفاقيات المماثلة بمليارات الدولارات خلال العام الماضي والتي بقيت حبرًا على ورق دون تنفيذ عملي.

شح الدعم وبطئه: لن تُصرف هذه الأموال دفعة واحدة بالشكل الذي يتوقعه المواطن السوري، مما يثير تساؤلات حول جدوى التمويل وتوقيته.

احتواء الشارع: يرى مراقبون أن الإعلان عن هذه القروض قد يمثل محاولة لكسب الوقت وتخفيف الاحتقان الشعبي المتصاعد في الشارع السوري تجاه الحكومة الحالية.

الأبعاد الخفية: الوفد العسكري والاستخباراتي مقابل "الملف اليمني"

برزت تساؤلات حول دلالة اصطحاب رئيس الحكومة السورية لوزير الدفاع ومدير جهاز الاستخبارات في زيارته إلى السعودية، رغم عدم الإعلان عن أي اتفاقيات عسكرية أو أمنية معلنة:

الصفقة الأمنية غير المعلنة: يرى الخبراء أن الجانب الأمني والعسكري هو الأسرع تنفيذاً في أجندة المباحثات.

إرسال المقاتلين: يشير فرحات إلى أن الطلب السعودي الأساسي تمحور حول تأمين أعداد محددة من المقاتلين لإرسالهم إلى اليمن، بالتنسيق المباشر مع المسؤولين الأمنيين والدفاعيين المرافقين للوفد، في مقابل الوعود والمنح المالية المؤجلة للأشهر المقبلة.