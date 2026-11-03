دمشق تطلب وساطة السعودية لشراء أسلحة باكستانية.. هل تعرقل إسرائيل الصفقة؟
تبحث دمشق عن دعم سعودي سياسي ومالي لتمويل صفقة تسليح محتملة مع إسلام آباد، في ظل تراجع الاعتماد على موسكو، لكن تحفظات باكستانية ومخاوف إسرائيلية تضع علامات استفهام حول فرص إتمام الاتفاق.
تشير تقارير صحفية وتحليلات ميدانية إلى وجود مساعٍ دمشقية تهدف إلى تأمين أسلحة باكستانية لصالح الجيش السوري، في خطوة يعتريها الكثير من المعوقات السياسية والمالية. ويوضح الصحفي من الجولان عطا فرحات، متحدثاً من الجولان، أن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو إدخال المملكة العربية السعودية كوسيط وكفيل مالي يغطي التكلفة الباهظة للصفقة، نظراً لعجز دمشق المالي عن دفع ثمن أي قطع سلاح جديدة.
طبيعة الترسانة السورية والتحديات اللوجستية
اعتمدت البنية العسكرية السورية على مدى ستة عقود بشكل كامل على السلاح والتسليح الروسي، بما في ذلك منظومات الصيانة. ورغم الطلبات السورية المتكررة خلال العامين الماضيين للحصول على دعم وصيانة للقطع العسكرية الروسية، إلا أن موسكو لم تستجب لتلك الطلبات حتى الآن.
وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية السوري زيارة إلى باكستان قبل نحو شهرين تناولت اتفاقيات أمنية، حيث تحاول دمشق الاستفادة من ورقة مشاركتها في ملفات إقليمية كاليمن للمقايضة بها والحصول على دعم عسكري إسلامآباد بتمويل سعودي.
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حسابات باكستان والموقف الإسرائيلي
تستبعد التقديرات إتمام هذه الصفقة في المدى القريب لعدة أسباب جوهرية:
الموقف الباكستاني الحذر: لم توافق إسلامآباد حتى الآن على انضمام دمشق إلى "حلف مكة"، وبالتالي ترجح الكفة عدم الدخول في صفقة تسليح قد تكون عواقبها الوخيمة على علاقاتها غير مكشوفة المكاسب.
الرفض الإسرائيلي المطلق: ترفض إسرائيل رفضاً قاطعاً بناء أو إعادة تشكيل أي ترسانة عسكرية جديدة داخل العمق السوري تمثل خطراً على أمنها، وقد تجسد ذلك مراراً عبر استهداف مطارات ومواقع عسكرية.
مخاطر المواجهة: يرى المراقبون أن باكستان لن تضع نفسها في خط المواجهة المباشرة مع إسرائيل لتجنب قصف معداتها أو خبرائها داخل الأراضي السورية.