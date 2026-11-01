شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا تصعيدًا عسكريًا جديدًا، مع اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بين عناصر من "الحرس الوطني" والقوات الحكومية السورية والمجموعات الرديفة لها، على محور بلدتي المجدل والمزرعة في الريف الغربي للمحافظة.

وبحسب المعلومات التي أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، اندلعت المواجهات عقب استهداف نقطة عسكرية تابعة لـ"الحرس الوطني" بطائرة مسيّرة مذخّرة على محور بلدة المجدل، وسط معلومات عن انطلاق الطائرة من مواقع تمركز القوات الحكومية والمجموعات الرديفة لها في بلدة المزرعة.

وتزامن التصعيد مع تحليق طيران حربي مجهول في أجواء المنطقة، تخلله اختراق لجدار الصوت، أعقبه سماع دوي انفجار في محيط مدينة شهبا شمالي السويداء، من دون توافر معلومات مؤكدة عن هوية الطائرة أو طبيعة الانفجار والجهة المسؤولة عنه.

وفي تطور ميداني آخر، أفادت المعلومات بتنفيذ طائرة حربية مجهولة غارة جوية في بادية السويداء الشمالية الشرقية، ضمن مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في المنطقة. ولم تتضح حتى الآن طبيعة الهدف الذي استُهدف أو حجم الأضرار الناجمة عن الضربة.

غارات أردنية وتصعيد متكرر في المنطقة

ويأتي التصعيد في ظل استمرار التوتر العسكري في محافظة السويداء ومحيطها، بعد أن شنّ سلاح الجو الأردني، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلسلة غارات جوية على مواقع في محافظتي درعا والسويداء، أسفرت، وفق المعلومات الواردة، عن سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.

كما شهدت المحافظة، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، استهداف القوات الحكومية والمجموعات الرديفة لها محيط نقطة عسكرية تابعة لـ"الحرس الوطني" قرب معمل زنوبيا في منطقة المعامل، باستخدام طائرة مسيّرة مذخّرة، انطلاقًا من مواقع في بلدة تل حديد شمال غربي مدينة السويداء.

ولم تُسجّل حينها اشتباكات بين الطرفين أو خسائر بشرية معلنة، فيما يعكس تجدد المواجهات تصاعد التوتر على خطوط التماس في ريف السويداء، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات وتداعياتها على المدنيين.