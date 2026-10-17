تعمل مجموعة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" على تعزيز تواجدها في أوروبا من خلال افتتاح موقع صناعي جديد في السويد. ومن شأن هذه المنشأة أن تتيح للشركة زيادة قدراتها الإنتاجية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة لعملائها الأوروبيين.

ويعكس هذا التوسع الجديد رغبة المجموعة الإسرائيلية في مواصلة نموها على الصعيد الدولي وتعزيز شراكاتها الصناعية، وذلك في ظل سياق يتسم بزيادة الاستثمارات الأوروبية في قطاع الدفاع.

ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية التطوير الدولي للشركة الإسرائيلية، التي تتخصص بشكل خاص في الأنظمة الدفاعية الإلكترونية، والطائرات بدون طيار، ومعدات المراقبة، والتقنيات العسكرية المتقدمة.

ومن المتوقع أن يسهم الموقع السويدي الجديد في تقليص فترات التسليم وتعزيز قدرات الدعم الفني لعملاء المجموعة. كما سيمكن "إلبيت سيستمز" من ترسيخ حضورها الصناعي في السوق الأوروبية، التي تشهد طلباً متزايداً على المعدات العسكرية. ويكتسي التواجد في السويد أهمية استراتيجية خاصة؛ فالسويد، التي انضمت إلى حلف الناتو في مارس 2024، تساهم في تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، لا سيما في منطقة بحر البلطيق.

وبالنسبة لشركة "إلبيت سيستمز"، يمثل تطوير منشآت محلية وسيلةً للاقتراب أكثر من القوات المسلحة الأوروبية، وتلبية متطلباتها الصناعية والعملياتية بشكل مباشر.